RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9635963696379638
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:28

  Вело написав:Andrey2512
Маржа 0.5%, это барыги, канешно. Молодежь не помнит как было 1.80 на 1.85, а это почти 3 %.
:) зато тогда всё обычно влазило в одну (ну, две) барсетку
flysoulfly
 
Повідомлень: 633
З нами з: 13.01.09
Подякував: 259 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Маю запитання.
Подешевшав трохи доллар.
А ще дешевше буде чи скупатися на повну?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7606
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 772 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:57

  Andrey2512 написав:Раньше можно было хоть чуть-чуть сэкономить на покупке доллара, а теперь нифига.
А схуяли, скажите мне на милость, кто то в европах может покупать валюту по 29,5, а мы здесь под обстрелами должны
ее покупать по 35, а? Где справедливость??!
asti
 
Повідомлень: 2774
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:58

Еще и Моно поднял карточные курсы)))
Прошла эпоха ))
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38339
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3703 раз.
Подякували: 11741 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:00

  Investor_K написав:Маю запитання.
Подешевшав трохи доллар.
А ще дешевше буде чи скупатися на повну?


вы задаете этот вопрос уже тысячный раз. :mrgreen:
можно подумать здесь кто-то что-то знает.
и можно подумать вы в здравом уме принимаете решение, сильно полагаясь на то, что здесь пишут (по моим наблюдениям здесь конкретные курсовые советы чаще вредные, по крайней мере краткосрочные так точно; особенно когда вспоминаются всем небезызвестные "глупцы" :mrgreen: )
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 06 лип, 2022 10:02, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3525
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1724 раз.
Подякували: 1576 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:00

  Investor_K написав:Маю запитання. Подешевшав трохи доллар. А ще дешевше буде чи скупатися на повну?

Беги Лола, беги...

*Відправлено з Чату
kulishgazmagnat
Аватар користувача
 
Повідомлень: 51
З нами з: 03.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:00

  asti написав:
  Andrey2512 написав:Раньше можно было хоть чуть-чуть сэкономить на покупке доллара, а теперь нифига.
А схуяли, скажите мне на милость, кто то в европах может покупать валюту по 29,5, а мы здесь под обстрелами должны
ее покупать по 35, а? Где справедливость??!

Дуже правильне запитання
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7606
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 772 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9635963696379638
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Evgeny і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3084, 3085, 3086
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30854 32581829
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лип, 2022 22:18
wtf
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 159, 160, 161
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1609 11271927
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 чер, 2022 16:17
chipmunk
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22530311
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1069)
06.07.2022 11:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.