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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 лип, 2022 09:28
Вело написав:Andrey2512
Маржа 0.5%, это барыги, канешно. Молодежь не помнит как было 1.80 на 1.85, а это почти 3 %.
зато тогда всё обычно влазило в одну (ну, две) барсетку
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Додано: Сер 06 лип, 2022 09:51
Маю запитання.
Подешевшав трохи доллар.
А ще дешевше буде чи скупатися на повну?
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Investor_K
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Додано: Сер 06 лип, 2022 09:57
Andrey2512 написав:
Раньше можно было хоть чуть-чуть сэкономить на покупке доллара, а теперь нифига.
А схуяли, скажите мне на милость, кто то в европах может покупать валюту по 29,5, а мы здесь под обстрелами должны
ее покупать по 35, а? Где справедливость??!
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Додано: Сер 06 лип, 2022 09:58
Еще и Моно поднял карточные курсы)))
Прошла эпоха ))
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Додано: Сер 06 лип, 2022 10:00
Investor_K написав:
Маю запитання.
Подешевшав трохи доллар.
А ще дешевше буде
чи скупатися на повну?
вы задаете этот вопрос уже тысячный раз.
можно подумать здесь кто-то что-то знает.
и можно подумать вы в здравом уме принимаете решение, сильно полагаясь на то, что здесь пишут (по моим наблюдениям здесь конкретные курсовые советы чаще вредные, по крайней мере краткосрочные так точно; особенно когда вспоминаются всем небезызвестные "глупцы"
)
Востаннє редагувалось Alex2007
в Сер 06 лип, 2022 10:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 10:00
Investor_K написав:
Маю запитання. Подешевшав трохи доллар. А ще дешевше буде чи скупатися на повну?
Беги Лола, беги...*Відправлено з Чату
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Додано: Сер 06 лип, 2022 10:00
asti написав: Andrey2512 написав:
Раньше можно было хоть чуть-чуть сэкономить на покупке доллара, а теперь нифига.
А схуяли, скажите мне на милость, кто то в европах может покупать валюту по 29,5, а мы здесь под обстрелами должны
ее покупать по 35, а? Где справедливость??!
Дуже правильне запитання
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Investor_K
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