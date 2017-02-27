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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9636963796389639>
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:28

  Вело написав:Andrey2512
Маржа 0.5%, это барыги, канешно. Молодежь не помнит как было 1.80 на 1.85, а это почти 3 %.
:) зато тогда всё обычно влазило в одну (ну, две) барсетку
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Маю запитання.
Подешевшав трохи доллар.
А ще дешевше буде чи скупатися на повну?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:57

  Andrey2512 написав:Раньше можно было хоть чуть-чуть сэкономить на покупке доллара, а теперь нифига.
А схуяли, скажите мне на милость, кто то в европах может покупать валюту по 29,5, а мы здесь под обстрелами должны
ее покупать по 35, а? Где справедливость??!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:58

Еще и Моно поднял карточные курсы)))
Прошла эпоха ))
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:00

  Investor_K написав:Маю запитання.
Подешевшав трохи доллар.
А ще дешевше буде чи скупатися на повну?


вы задаете этот вопрос уже тысячный раз. :mrgreen:
можно подумать здесь кто-то что-то знает.
и можно подумать вы в здравом уме принимаете решение, сильно полагаясь на то, что здесь пишут (по моим наблюдениям здесь конкретные курсовые советы чаще вредные, по крайней мере краткосрочные так точно; особенно когда вспоминаются всем небезызвестные "глупцы" :mrgreen: )
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 06 лип, 2022 10:02, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:00

  Investor_K написав:Маю запитання. Подешевшав трохи доллар. А ще дешевше буде чи скупатися на повну?

Беги Лола, беги...

*Відправлено з Чату
kulishgazmagnat
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:00

  asti написав:
  Andrey2512 написав:Раньше можно было хоть чуть-чуть сэкономить на покупке доллара, а теперь нифига.
А схуяли, скажите мне на милость, кто то в европах может покупать валюту по 29,5, а мы здесь под обстрелами должны
ее покупать по 35, а? Где справедливость??!

Дуже правильне запитання
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:29

  asti написав:
  Andrey2512 написав:Раньше можно было хоть чуть-чуть сэкономить на покупке доллара, а теперь нифига.
А схуяли, скажите мне на милость, кто то в европах может покупать валюту по 29,5, а мы здесь под обстрелами должны
ее покупать по 35, а? Где справедливость??!

а чому ти можеш продати свій доллар по 35, а інші повинні продавати по 29?
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:30

  Investor_K написав:Маю запитання.
Подешевшав трохи доллар.
А ще дешевше буде чи скупатися на повну?

Как эксперт могу предсказать всего два реальных развития событий: 1. Доллар будет дешеветь. 2. Доллар будет дорожать. Думаю я дал вам достаточно инсайдов, что бы вы сделали правильный вывод.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:38

  alex_dvornichenko написав:
  Investor_K написав:Маю запитання.
Подешевшав трохи доллар.
А ще дешевше буде чи скупатися на повну?

Как эксперт могу предсказать всего два реальных развития событий: 1. Доллар будет дешеветь. 2. Доллар будет дорожать. Думаю я дал вам достаточно инсайдов, что бы вы сделали правильный вывод.


есть еще третий сценарий - вбок :mrgreen:
Alex2007
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