Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 лип, 2022 10:41
alex_dvornichenko написав:
Как эксперт могу предсказать всего два реальных развития событий: 1. Доллар будет дешеветь. 2. Доллар будет дорожать. Думаю я дал вам достаточно инсайдов, что бы вы сделали правильный вывод.
Боковик в коридоре 35.3-35.8 вы как авторитетный демагог не рассматриваете?
Investor_K
Повідомлень: 7608
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 772 раз.
Профіль
Додано: Сер 06 лип, 2022 10:59
Investor_K написав: asti написав: Andrey2512 написав:
Раньше можно было хоть чуть-чуть сэкономить на покупке доллара, а теперь нифига.
А схуяли, скажите мне на милость, кто то в европах может покупать валюту по 29,5, а мы здесь под обстрелами должны
ее покупать по 35, а? Где справедливость??!
Дуже правильне запитання
А схуяли в стране опять зоопарк курсов? Есть официальный 29,5+10% по карте. Стало мало? Доверие опять подорвали, термин "бумага" снова стал отражать действительность.
upravdom
Повідомлень: 23
З нами з: 03.03.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 32 раз.
Профіль
Додано: Сер 06 лип, 2022 11:01
в каком банке остался курс 29,5+10% по карте?
Олежан
Повідомлень: 743
З нами з: 01.12.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 72 раз.
Профіль
Додано: Сер 06 лип, 2022 11:10
Евро/доллар максимум был в районе 1.6, значит по 0.8 вероятность есть, но лучше по 0.85 конвертироваться, чтоб наверняка сильно не прогадать, но и не застрять.
Zebra
Повідомлень: 11417
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1695 раз.
Подякували: 2477 раз.
Профіль
2
Додано: Сер 06 лип, 2022 11:15
Олежан написав:
в каком банке остался курс 29,5+10% по карте?
гадаю до кінця тижня в жодному вже не буде
bamper
Повідомлень: 4457
З нами з: 22.05.08
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1621 раз.
Профіль
Додано: Сер 06 лип, 2022 11:21
bamper написав: Олежан написав:
в каком банке остался курс 29,5+10% по карте?
гадаю до кінця тижня в жодному вже не буде
а де ще залишилось?
Олежан
Повідомлень: 743
З нами з: 01.12.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 72 раз.
Профіль
Додано: Сер 06 лип, 2022 11:22
Олежан написав: bamper написав: Олежан написав:
в каком банке остался курс 29,5+10% по карте?
гадаю до кінця тижня в жодному вже не буде
а де ще залишилось?
райф USD/UAH 32.77
https://raiffeisen.ua/currency
bamper
Повідомлень: 4457
З нами з: 22.05.08
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1621 раз.
Профіль
Додано: Сер 06 лип, 2022 11:36
Alex2007 написав:
.. особенно когда вспоминаются всем небезызвестные "глупцы"
)
как ни прискорбно, нескупившиеся "глупцы" потом сильно пожалели.
Если не заниматься арбитражем, то стратегия "скупайтесь глупцы" будет мейнстримом до конца войны. Вопрос только доллар или евро
sequence
Повідомлень: 6614
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1961 раз.
Подякували: 1795 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 06 лип, 2022 11:38
BIGor Отвечу. Есть ФОП, есть магазин, и есть карта-ключ. Выручка по терминалу завтра на карте-ключ автоматом. А дальше ФОП покупает товар во всяких Еврокешах через терминал. Такой себе мини-импортер, и еще с курсовый выгодой. Был. До сегодняшнего дня
Волк
Повідомлень: 498
З нами з: 09.11.14
Подякував: 271 раз.
Подякували: 286 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 06 лип, 2022 11:40
EURUSD:CUR
EUR-USD X-RATE 1.0225USD
Investor_K
Повідомлень: 7608
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 772 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
30854
32592529
Вів 05 лип, 2022 22:18 wtf
1609
11271943
7972
22530321
Сер 04 тра, 2022 16:05 ЛОБ