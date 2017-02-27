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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9636963796389639
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  alex_dvornichenko написав:Как эксперт могу предсказать всего два реальных развития событий: 1. Доллар будет дешеветь. 2. Доллар будет дорожать. Думаю я дал вам достаточно инсайдов, что бы вы сделали правильный вывод.


Боковик в коридоре 35.3-35.8 вы как авторитетный демагог не рассматриваете?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:59

  Investor_K написав:
  asti написав:
  Andrey2512 написав:Раньше можно было хоть чуть-чуть сэкономить на покупке доллара, а теперь нифига.
А схуяли, скажите мне на милость, кто то в европах может покупать валюту по 29,5, а мы здесь под обстрелами должны
ее покупать по 35, а? Где справедливость??!

Дуже правильне запитання

А схуяли в стране опять зоопарк курсов? Есть официальный 29,5+10% по карте. Стало мало? Доверие опять подорвали, термин "бумага" снова стал отражать действительность.
upravdom
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

в каком банке остался курс 29,5+10% по карте?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Евро/доллар максимум был в районе 1.6, значит по 0.8 вероятность есть, но лучше по 0.85 конвертироваться, чтоб наверняка сильно не прогадать, но и не застрять.
Zebra
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2
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:15

  Олежан написав:в каком банке остался курс 29,5+10% по карте?

гадаю до кінця тижня в жодному вже не буде
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:21

  bamper написав:
  Олежан написав:в каком банке остался курс 29,5+10% по карте?

гадаю до кінця тижня в жодному вже не буде

а де ще залишилось?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:22

  Олежан написав:
  bamper написав:
  Олежан написав:в каком банке остался курс 29,5+10% по карте?

гадаю до кінця тижня в жодному вже не буде

а де ще залишилось?

райф USD/UAH 32.77
https://raiffeisen.ua/currency
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:36

  Alex2007 написав:.. особенно когда вспоминаются всем небезызвестные "глупцы" :mrgreen: )

как ни прискорбно, нескупившиеся "глупцы" потом сильно пожалели.
Если не заниматься арбитражем, то стратегия "скупайтесь глупцы" будет мейнстримом до конца войны. Вопрос только доллар или евро
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:38

BIGor
Отвечу. Есть ФОП, есть магазин, и есть карта-ключ. Выручка по терминалу завтра на карте-ключ автоматом. А дальше ФОП покупает товар во всяких Еврокешах через терминал. Такой себе мини-импортер, и еще с курсовый выгодой. Был. До сегодняшнего дня
Волк
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

EURUSD:CUR
EUR-USD X-RATE
1.0225USD
Investor_K
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