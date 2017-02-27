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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9637963896399640
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:46

  Олежан написав:в каком банке остался курс 29,5+10% по карте?

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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 12:14

  Волк написав:BIGor
Отвечу. Есть ФОП, есть магазин, и есть карта-ключ. Выручка по терминалу завтра на карте-ключ автоматом. А дальше ФОП покупает товар во всяких Еврокешах через терминал. Такой себе мини-импортер, и еще с курсовый выгодой. Был. До сегодняшнего дня

Наверное перепутали, я другой вопрос задавал.
Вопрос знатокам - как конвертнуть сейчас наличный долл. в наличный евро с минимальными потерями? В городе существует только Приват, Укргаз и Ощад.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 12:50

  Investor_K написав:
  alex_dvornichenko написав:Как эксперт могу предсказать всего два реальных развития событий: 1. Доллар будет дешеветь. 2. Доллар будет дорожать. Думаю я дал вам достаточно инсайдов, что бы вы сделали правильный вывод.


Боковик в коридоре 35.3-35.8 вы как авторитетный демагог не рассматриваете?

Не понял замечания... а внутри боковика он что делает ? Отвечаю - дешевеет, или дорожает.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 12:51

с сегодняшнего дня окончательно объявлено о том что установлена параллельная система для ведения импортно-экспортных операций.

хочешь купить - покупай по потолочному курсу
хочешь продать - продай коррумпанту из НБУ - война же, а он уже решит кому нужнее банковскому картелю или овдпшникам.

биржи нет и не будет. значит пора из этой системы выпрыгивать, переводить свои сделки вне фопов, вне гривны и желательно вне налоговой юрисдикции Украины. к чему я давно призываю всех айтишников. только кэш.

а шмыгали пускай колядуют кредиты и печатают фантики без нашего участия. чем раньше сгорят резервы, тем раньше этот схематоз закончится.

мой друг отлично живет с пейенировской карточкой, его не волнует ни финмон, ни схематоз НБУ и самое интересное, что Приват отлично выдает заказанные на него баксы. издеваются только над теми, кто отбелился.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 06 лип, 2022 13:03, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 12:55

  Олежан написав:в каком банке остался курс 29,5+10% по карте?

Укрсиб еще светит старые курсы:
29.2600 / 29.5500
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/o ... _exchange/
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