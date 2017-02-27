Додано: Сер 06 лип, 2022 12:51

с сегодняшнего дня окончательно объявлено о том что установлена параллельная система для ведения импортно-экспортных операций.



хочешь купить - покупай по потолочному курсу

хочешь продать - продай коррумпанту из НБУ - война же, а он уже решит кому нужнее банковскому картелю или овдпшникам.



биржи нет и не будет. значит пора из этой системы выпрыгивать, переводить свои сделки вне фопов, вне гривны и желательно вне налоговой юрисдикции Украины. к чему я давно призываю всех айтишников. только кэш.



а шмыгали пускай колядуют кредиты и печатают фантики без нашего участия. чем раньше сгорят резервы, тем раньше этот схематоз закончится.



мой друг отлично живет с пейенировской карточкой, его не волнует ни финмон, ни схематоз НБУ и самое интересное, что Приват отлично выдает заказанные на него баксы. издеваются только над теми, кто отбелился.