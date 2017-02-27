Волк написав:BIGor Отвечу. Есть ФОП, есть магазин, и есть карта-ключ. Выручка по терминалу завтра на карте-ключ автоматом. А дальше ФОП покупает товар во всяких Еврокешах через терминал. Такой себе мини-импортер, и еще с курсовый выгодой. Был. До сегодняшнего дня
Наверное перепутали, я другой вопрос задавал.
Вопрос знатокам - как конвертнуть сейчас наличный долл. в наличный евро с минимальными потерями? В городе существует только Приват, Укргаз и Ощад.
alex_dvornichenko написав:Как эксперт могу предсказать всего два реальных развития событий: 1. Доллар будет дешеветь. 2. Доллар будет дорожать. Думаю я дал вам достаточно инсайдов, что бы вы сделали правильный вывод.
Боковик в коридоре 35.3-35.8 вы как авторитетный демагог не рассматриваете?
Не понял замечания... а внутри боковика он что делает ? Отвечаю - дешевеет, или дорожает.
с сегодняшнего дня окончательно объявлено о том что установлена параллельная система для ведения импортно-экспортных операций.
хочешь купить - покупай по потолочному курсу хочешь продать - продай коррумпанту из НБУ - война же, а он уже решит кому нужнее банковскому картелю или овдпшникам.
биржи нет и не будет. значит пора из этой системы выпрыгивать, переводить свои сделки вне фопов, вне гривны и желательно вне налоговой юрисдикции Украины. к чему я давно призываю всех айтишников. только кэш.
а шмыгали пускай колядуют кредиты и печатают фантики без нашего участия. чем раньше сгорят резервы, тем раньше этот схематоз закончится.
мой друг отлично живет с пейенировской карточкой, его не волнует ни финмон, ни схематоз НБУ и самое интересное, что Приват отлично выдает заказанные на него баксы. издеваются только над теми, кто отбелился.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 06 лип, 2022 13:03, всього редагувалось 4 разів.
Moneta написав: значит пора из этой системы выпрыгивать, переводить свои сделки вне фопов, вне гривны и желательно вне налоговой юрисдикции Украины. к чему я давно призываю всех айтишников. только кэш.
Я же призываю 1000 раз перед этим подумать. И здесь даже дело не в совести или честности. Просто налоговая и фин.мон это не пустые слова. Чтобы не пришлось стоять в налоговой на ковре перед инспектором и лить крокодильи слезы, как первоклассник в кабинете директора. Или чтобы не получилось так, что уже и банков не осталось, которые хотят с тобой работать. Вопросы, конечно решить можно, но это будет стоить дороже тех налогов от которых ты уклонился. А то что Ваш друг живёт с пайонером припеваючи, так это характеризует его либо как мелкую рыбку либо его "звездный час" ещё впереди.
Война в Европе заставляет инвесторов нервничать и искать своим деньгам другие гавани. Заокеанские. Возможно не всем понравился статус кандидата для Украины и Молдовы. Или объем финансовой помощи Украине. Запрет экспорта в рф. Против евро играет много факторов.