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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9638963996409641>
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:46

  Олежан написав:в каком банке остался курс 29,5+10% по карте?

конкорд
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 12:14

  Волк написав:BIGor
Отвечу. Есть ФОП, есть магазин, и есть карта-ключ. Выручка по терминалу завтра на карте-ключ автоматом. А дальше ФОП покупает товар во всяких Еврокешах через терминал. Такой себе мини-импортер, и еще с курсовый выгодой. Был. До сегодняшнего дня

Наверное перепутали, я другой вопрос задавал.
Вопрос знатокам - как конвертнуть сейчас наличный долл. в наличный евро с минимальными потерями? В городе существует только Приват, Укргаз и Ощад.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 12:50

  Investor_K написав:
  alex_dvornichenko написав:Как эксперт могу предсказать всего два реальных развития событий: 1. Доллар будет дешеветь. 2. Доллар будет дорожать. Думаю я дал вам достаточно инсайдов, что бы вы сделали правильный вывод.


Боковик в коридоре 35.3-35.8 вы как авторитетный демагог не рассматриваете?

Не понял замечания... а внутри боковика он что делает ? Отвечаю - дешевеет, или дорожает.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 12:51

с сегодняшнего дня окончательно объявлено о том что установлена параллельная система для ведения импортно-экспортных операций.

хочешь купить - покупай по потолочному курсу
хочешь продать - продай коррумпанту из НБУ - война же, а он уже решит кому нужнее банковскому картелю или овдпшникам.

биржи нет и не будет. значит пора из этой системы выпрыгивать, переводить свои сделки вне фопов, вне гривны и желательно вне налоговой юрисдикции Украины. к чему я давно призываю всех айтишников. только кэш.

а шмыгали пускай колядуют кредиты и печатают фантики без нашего участия. чем раньше сгорят резервы, тем раньше этот схематоз закончится.

мой друг отлично живет с пейенировской карточкой, его не волнует ни финмон, ни схематоз НБУ и самое интересное, что Приват отлично выдает заказанные на него баксы. издеваются только над теми, кто отбелился.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 06 лип, 2022 13:03, всього редагувалось 4 разів.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 12:55

  Олежан написав:в каком банке остался курс 29,5+10% по карте?

Укрсиб еще светит старые курсы:
29.2600 / 29.5500
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/o ... _exchange/
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 13:24

Тем временем eur/usd 1.019

Вот и паритет подъехал
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 13:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:Тем временем eur/usd 1.01

Вот и паритет подъехал


Паритет подкрался незаметно. В чем причина?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 14:03

  Investor_K написав:
  Moneta написав:Тем временем eur/usd 1.01

Вот и паритет подъехал


Паритет подкрался незаметно. В чем причина?[/quot
Причина через французів,прогноз не справдився. паритет буде до кінця року.
почемучка
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 14:04

  Moneta написав: значит пора из этой системы выпрыгивать, переводить свои сделки вне фопов, вне гривны и желательно вне налоговой юрисдикции Украины. к чему я давно призываю всех айтишников. только кэш.

Я же призываю 1000 раз перед этим подумать. И здесь даже дело не в совести или честности. Просто налоговая и фин.мон это не пустые слова. Чтобы не пришлось стоять в налоговой на ковре перед инспектором и лить крокодильи слезы, как первоклассник в кабинете директора. Или чтобы не получилось так, что уже и банков не осталось, которые хотят с тобой работать. Вопросы, конечно решить можно, но это будет стоить дороже тех налогов от которых ты уклонился.
А то что Ваш друг живёт с пайонером припеваючи, так это характеризует его либо как мелкую рыбку либо его "звездный час" ещё впереди.
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 14:12

  Investor_K написав:
  Moneta написав:Тем временем eur/usd 1.01

Вот и паритет подъехал


Паритет подкрался незаметно. В чем причина?

Война в Европе заставляет инвесторов нервничать и искать своим деньгам другие гавани. Заокеанские. Возможно не всем понравился статус кандидата для Украины и Молдовы. Или объем финансовой помощи Украине. Запрет экспорта в рф. Против евро играет много факторов.
vitaliian
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