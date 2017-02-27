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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9638963996409641
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 14:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ну хз - заходить\не заходить - я зашел на полшишечки.. Может просядет < 1.01 или ниже паритета - зайду еще. Как по мне евро сейчас привлекательнее бакса - на долгосрок пусть лежит - пока не отрастет :roll: Лучше уж евро- чем гривна
Востаннє редагувалось greenback1996 в Сер 06 лип, 2022 14:24, всього редагувалось 1 раз.
greenback1996
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 14:22

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............06.07.2022..........07.07.2022
дата розрахунку..............05.07.2022...........06.07.2022
Євро.................................30,1135................29,8122...-1.00%
Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0190 (вчера 1.0293).
До паритета осталось менее 2%.

Индекс доллара DXY в 15-00 106.99 (вчера 106.22)
Немного откатившись ночью, с утра доллар возобновил рост и обновил очередной максимум.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 14:31

  Moneta написав:с сегодняшнего дня окончательно объявлено о том что установлена параллельная система для ведения импортно-экспортных операций.

хочешь купить - покупай по потолочному курсу
хочешь продать - продай коррумпанту из НБУ - война же, а он уже решит кому нужнее банковскому картелю или овдпшникам.

биржи нет и не будет. значит пора из этой системы выпрыгивать, переводить свои сделки вне фопов, вне гривны и желательно вне налоговой юрисдикции Украины. к чему я давно призываю всех айтишников. только кэш.

а шмыгали пускай колядуют кредиты и печатают фантики без нашего участия. чем раньше сгорят резервы, тем раньше этот схематоз закончится.

мой друг отлично живет с пейенировской карточкой, его не волнует ни финмон, ни схематоз НБУ и самое интересное, что Приват отлично выдает заказанные на него баксы. издеваются только над теми, кто отбелился.


точно уже пора границу открывать и выпускать. Без права возврата.
Каждый день одно и то же.
:twisted:
Почему-то некоторым людям не доходит мысль, что незаменимых людей нет

Я б уже на вашем месте, отлистал единожды военкому и с бумажкой о непригодности уехал. :roll:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 14:39

  Electron написав:Интересно, в этот раз 35,20 пробьем.


Увы и ах...
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35,35/35,50
Electron
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 14:41

  Alex2007 написав:
  Moneta написав:с сегодняшнего дня окончательно объявлено о том что установлена параллельная система для ведения импортно-экспортных операций.

хочешь купить - покупай по потолочному курсу
хочешь продать - продай коррумпанту из НБУ - война же, а он уже решит кому нужнее банковскому картелю или овдпшникам.

биржи нет и не будет. значит пора из этой системы выпрыгивать, переводить свои сделки вне фопов, вне гривны и желательно вне налоговой юрисдикции Украины. к чему я давно призываю всех айтишников. только кэш.

а шмыгали пускай колядуют кредиты и печатают фантики без нашего участия. чем раньше сгорят резервы, тем раньше этот схематоз закончится.

мой друг отлично живет с пейенировской карточкой, его не волнует ни финмон, ни схематоз НБУ и самое интересное, что Приват отлично выдает заказанные на него баксы. издеваются только над теми, кто отбелился.


точно уже пора границу открывать и выпускать.
\\\
Я б уже на вашем месте, отлистал единожды военкому и с бумажкой о непригодности уехал. :roll:

Давно пора.

Платить государству за то, что оно вроде как обязано делать бесплатно? -- ну, такое... :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 14:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:точно уже пора границу открывать и выпускать. Без права возврата.
Каждый день одно и то же.

Так с радостью, но вцепились же в нас зубами, и не под каким предлогом не выпускают :)
  Alex2007 написав:Я б уже на вашем месте, отлистал единожды военкому и с бумажкой о непригодности уехал.

Коррупция - ЗЛО. Официально в кассу без проблем, на виллу пограничнику - нет.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 14:44

Существует серьезная угроза гиперинфляции, – глава НБУ Кирилл Шевченко.

«Правительство подсело на эмиссионную иглу и не хочет с нее слазить, финансируя расходы бюджета путем огромной эмиссии гривны. Если ничего не изменить, то скоро ситуация будет напоминать 2014-2015 года, когда доллар был по 40 гривен, а сбережения обесценивались с огромной скоростью».


Xenon
 
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