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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 лип, 2022 14:19
ну хз - заходить\не заходить - я зашел на полшишечки.. Может просядет < 1.01 или ниже паритета - зайду еще. Как по мне евро сейчас привлекательнее бакса - на долгосрок пусть лежит - пока не отрастет
Лучше уж евро- чем гривна
Востаннє редагувалось greenback1996
в Сер 06 лип, 2022 14:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 14:22
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............06.07.2022..........07.07.2022
дата розрахунку..............05.07.2022...........06.07.2022
Євро.................................30,1135................29,8122...-1.00%
Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0190 (вчера 1.0293).
До паритета осталось менее 2%.
Индекс доллара DXY в 15-00 106.99 (вчера 106.22)
Немного откатившись ночью, с утра доллар возобновил рост и обновил очередной максимум.
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Сибарит
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Додано: Сер 06 лип, 2022 14:31
Moneta написав:
с сегодняшнего дня окончательно объявлено о том что установлена параллельная система для ведения импортно-экспортных операций.
хочешь купить - покупай по потолочному курсу
хочешь продать - продай коррумпанту из НБУ - война же, а он уже решит кому нужнее банковскому картелю или овдпшникам.
биржи нет и не будет. значит пора из этой системы выпрыгивать, переводить свои сделки вне фопов, вне гривны и желательно вне налоговой юрисдикции Украины. к чему я давно призываю всех айтишников. только кэш.
а шмыгали пускай колядуют кредиты и печатают фантики без нашего участия. чем раньше сгорят резервы, тем раньше этот схематоз закончится.
мой друг отлично живет с пейенировской карточкой, его не волнует ни финмон, ни схематоз НБУ и самое интересное, что Приват отлично выдает заказанные на него баксы. издеваются только над теми, кто отбелился.
точно уже пора границу открывать и выпускать. Без права возврата.
Каждый день одно и то же.
Почему-то некоторым людям не доходит мысль, что незаменимых людей нет
Я б уже на вашем месте, отлистал единожды военкому и с бумажкой о непригодности уехал.
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Alex2007
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Додано: Сер 06 лип, 2022 14:39
Electron написав:
Интересно, в этот раз 35,20 пробьем.
Увы и ах...
Киев
35,35/35,50
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Додано: Сер 06 лип, 2022 14:41
Alex2007 написав: Moneta написав:
с сегодняшнего дня окончательно объявлено о том что установлена параллельная система для ведения импортно-экспортных операций.
хочешь купить - покупай по потолочному курсу
хочешь продать - продай коррумпанту из НБУ - война же, а он уже решит кому нужнее банковскому картелю или овдпшникам.
биржи нет и не будет. значит пора из этой системы выпрыгивать, переводить свои сделки вне фопов, вне гривны и желательно вне налоговой юрисдикции Украины. к чему я давно призываю всех айтишников. только кэш.
а шмыгали пускай колядуют кредиты и печатают фантики без нашего участия. чем раньше сгорят резервы, тем раньше этот схематоз закончится.
мой друг отлично живет с пейенировской карточкой, его не волнует ни финмон, ни схематоз НБУ и самое интересное, что Приват отлично выдает заказанные на него баксы. издеваются только над теми, кто отбелился.
точно уже пора границу открывать и выпускать.
\\\
Я б уже на вашем месте, отлистал единожды военкому
и с бумажкой о непригодности уехал.
Давно пора.
Платить государству за то, что оно вроде как обязано делать бесплатно? -- ну, такое...
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Додано: Сер 06 лип, 2022 14:42
Alex2007 написав:
точно уже пора границу открывать и выпускать. Без права возврата.
Каждый день одно и то же.
Так с радостью, но вцепились же в нас зубами, и не под каким предлогом не выпускают
Alex2007 написав:
Я б уже на вашем месте, отлистал единожды военкому и с бумажкой о непригодности уехал.
Коррупция - ЗЛО. Официально в кассу без проблем, на виллу пограничнику - нет.
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slonomag
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Додано: Сер 06 лип, 2022 14:44
Существует серьезная угроза гиперинфляции, – глава НБУ Кирилл Шевченко.
«Правительство подсело на эмиссионную иглу и не хочет с нее слазить, финансируя расходы бюджета путем огромной эмиссии гривны. Если ничего не изменить, то скоро ситуация будет напоминать 2014-2015 года, когда доллар был по 40 гривен, а сбережения обесценивались с огромной скоростью».
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Xenon
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Додано: Сер 06 лип, 2022 14:48
Xenon написав:
Существует серьезная угроза гиперинфляции, – глава НБУ Кирилл Шевченко.
«Правительство подсело на эмиссионную иглу и не хочет с нее слазить, финансируя расходы бюджета путем огромной эмиссии гривны. Если ничего не изменить, то скоро ситуация будет напоминать 2014-2015 года, когда доллар был по 40 гривен, а сбережения обесценивались с огромной скоростью».
О, вот это я понимаю, война войной, а загон оленей по расписанию
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Alex2006
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Alex2007 написав:
незаменимых людей нет
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