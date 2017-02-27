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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9639964096419642
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 15:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У евро большие проблемы. Торговый дефицит у Германии https://biz.nv.ua/economics/germaniya-v ... 54147.html
Никогда такого не было, и вот опять. Точнее, когда было, евро еще не было.
Волк
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 15:54

  Moneta написав:с сегодняшнего дня окончательно объявлено о том что установлена параллельная система для ведения импортно-экспортных операций.

хочешь купить - покупай по потолочному курсу
хочешь продать - продай коррумпанту из НБУ - война же, а он уже решит кому нужнее банковскому картелю или овдпшникам.

биржи нет и не будет. значит пора из этой системы выпрыгивать, переводить свои сделки вне фопов, вне гривны и желательно вне налоговой юрисдикции Украины. к чему я давно призываю всех айтишников. только кэш.

а шмыгали пускай колядуют кредиты и печатают фантики без нашего участия. чем раньше сгорят резервы, тем раньше этот схематоз закончится.

мой друг отлично живет с пейенировской карточкой, его не волнует ни финмон, ни схематоз НБУ и самое интересное, что Приват отлично выдает заказанные на него баксы. издеваются только над теми, кто отбелился.


Никому не нравится снижение реальных доходов, но помни, что люди на передовой получают меньшую зарплату, чем айтишники.
Вело
 
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