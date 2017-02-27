Moneta написав:с сегодняшнего дня окончательно объявлено о том что установлена параллельная система для ведения импортно-экспортных операций.
хочешь купить - покупай по потолочному курсу хочешь продать - продай коррумпанту из НБУ - война же, а он уже решит кому нужнее банковскому картелю или овдпшникам.
биржи нет и не будет. значит пора из этой системы выпрыгивать, переводить свои сделки вне фопов, вне гривны и желательно вне налоговой юрисдикции Украины. к чему я давно призываю всех айтишников. только кэш.
а шмыгали пускай колядуют кредиты и печатают фантики без нашего участия. чем раньше сгорят резервы, тем раньше этот схематоз закончится.
мой друг отлично живет с пейенировской карточкой, его не волнует ни финмон, ни схематоз НБУ и самое интересное, что Приват отлично выдает заказанные на него баксы. издеваются только над теми, кто отбелился.
Никому не нравится снижение реальных доходов, но помни, что люди на передовой получают меньшую зарплату, чем айтишники.
Вело написав: Никому не нравится снижение реальных доходов, но помни, что люди на передовой получают меньшую зарплату, чем айтишники.
А врачи в больницах, к которым приезжают люди с передовой получают намного меньшие зарплаты и работают ой как не просто. И учителя, которые учат детей людей с передовой, получают настолько мало, что у них просто не было шансов уехать из того же Херсона и Мариуполя - не за что было. И теперь они вынуждены проходить русские аттестации, а "патриоты" будут клеймить их позором. И? Какую реакцию Вы ждали, пытаясь сыграть на эмоциях?
А Гогилашвили по слухам - уже восстановился. И громких судов над таможенниками что-то не припомню. Вчера, правда, изъяли золота в "сборном грузе" аж на 205 тыс грн (!) - слитки по унции были - лично мне смешно, как в личных вещах нашли какое-то золото, которое может на день рождения детям подарили и с помпой изъяли. А те миллионы кэша в банковских упаковках в чемоданах которые проехали - "это другое"
Востаннє редагувалось striped в Сер 06 лип, 2022 16:49, всього редагувалось 1 раз.