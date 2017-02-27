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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9640964196429643>
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 15:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У евро большие проблемы. Торговый дефицит у Германии https://biz.nv.ua/economics/germaniya-v ... 54147.html
Никогда такого не было, и вот опять. Точнее, когда было, евро еще не было.
Волк
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 15:54

  Moneta написав:с сегодняшнего дня окончательно объявлено о том что установлена параллельная система для ведения импортно-экспортных операций.

хочешь купить - покупай по потолочному курсу
хочешь продать - продай коррумпанту из НБУ - война же, а он уже решит кому нужнее банковскому картелю или овдпшникам.

биржи нет и не будет. значит пора из этой системы выпрыгивать, переводить свои сделки вне фопов, вне гривны и желательно вне налоговой юрисдикции Украины. к чему я давно призываю всех айтишников. только кэш.

а шмыгали пускай колядуют кредиты и печатают фантики без нашего участия. чем раньше сгорят резервы, тем раньше этот схематоз закончится.

мой друг отлично живет с пейенировской карточкой, его не волнует ни финмон, ни схематоз НБУ и самое интересное, что Приват отлично выдает заказанные на него баксы. издеваются только над теми, кто отбелился.


Никому не нравится снижение реальных доходов, но помни, что люди на передовой получают меньшую зарплату, чем айтишники.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 16:44

  Вело написав:
Никому не нравится снижение реальных доходов, но помни, что люди на передовой получают меньшую зарплату, чем айтишники.


А врачи в больницах, к которым приезжают люди с передовой получают намного меньшие зарплаты и работают ой как не просто. И учителя, которые учат детей людей с передовой, получают настолько мало, что у них просто не было шансов уехать из того же Херсона и Мариуполя - не за что было. И теперь они вынуждены проходить русские аттестации, а "патриоты" будут клеймить их позором. И? Какую реакцию Вы ждали, пытаясь сыграть на эмоциях?

А Гогилашвили по слухам - уже восстановился. И громких судов над таможенниками что-то не припомню. Вчера, правда, изъяли золота в "сборном грузе" аж на 205 тыс грн (!) - слитки по унции были - лично мне смешно, как в личных вещах нашли какое-то золото, которое может на день рождения детям подарили и с помпой изъяли. А те миллионы кэша в банковских упаковках в чемоданах которые проехали - "это другое"
Востаннє редагувалось striped в Сер 06 лип, 2022 16:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 16:45

Є хто з Вінниці, що вас там, поливає?
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 18:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вело написав:Никому не нравится снижение реальных доходов, но помни, что люди на передовой получают меньшую зарплату, чем айтишники.

Вроде ж на передовой обещали платить 100 кгрн - это 3390 дол. ИТ-шники если медиану 2000-2500 дол. получают - уже будет хорошо.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 18:40

  BIGor написав:Вроде ж на передовой обещали платить 100 кгрн - это 3390 дол. ИТ-шники если медиану 2000-2500 дол. получают - уже будет хорошо.

Не на передовой, а во время участия в активных боевых действиях. Сложно сказать что под это подпадает. А если действия не активные, то только 30к.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 20:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Волк написав:У евро большие проблемы. Торговый дефицит у Германии https://biz.nv.ua/economics/germaniya-v ... 54147.html
Никогда такого не было, и вот опять. Точнее, когда было, евро еще не было.

Я тут раніше писав, що через імбецелізм меркель (та цілунки взасос з хуйлом) Німеччині буде капець та єврік впаде до паритету з зеленим.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 20:09

  Denik написав:
  Волк написав:У евро большие проблемы. Торговый дефицит у Германии https://biz.nv.ua/economics/germaniya-v ... 54147.html
Никогда такого не было, и вот опять. Точнее, когда было, евро еще не было.

Я тут раніше писав, що через імбецелізм меркель (та цілунки взасос з хуйлом) Німеччині буде капець та єврік впаде до паритету з зеленим.

А Меркель Вы об этом почему не писали?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 20:14

  asti написав:
  Andrey2512 написав:Раньше можно было хоть чуть-чуть сэкономить на покупке доллара, а теперь нифига.
А схуяли, скажите мне на милость, кто то в европах может покупать валюту по 29,5, а мы здесь под обстрелами должны
ее покупать по 35, а? Где справедливость??!

Поки потрібні люди зе не вийдуть з грн овдп і не зайдуть в долар, оф курс. буде 29.
Востаннє редагувалось Niro в Сер 06 лип, 2022 20:25, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 20:19

ще одна думка про дурдомівскьий план 750млдр

greenozon
 
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