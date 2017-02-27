Додано: Сер 06 лип, 2022 16:44

Вело написав:

Никому не нравится снижение реальных доходов, но помни, что люди на передовой получают меньшую зарплату, чем айтишники. Никому не нравится снижение реальных доходов, но помни, что люди на передовой получают меньшую зарплату, чем айтишники.

А врачи в больницах, к которым приезжают люди с передовой получают намного меньшие зарплаты и работают ой как не просто. И учителя, которые учат детей людей с передовой, получают настолько мало, что у них просто не было шансов уехать из того же Херсона и Мариуполя - не за что было. И теперь они вынуждены проходить русские аттестации, а "патриоты" будут клеймить их позором. И? Какую реакцию Вы ждали, пытаясь сыграть на эмоциях?А Гогилашвили по слухам - уже восстановился. И громких судов над таможенниками что-то не припомню. Вчера, правда, изъяли золота в "сборном грузе" аж на 205 тыс грн (!) - слитки по унции были - лично мне смешно, как в личных вещах нашли какое-то золото, которое может на день рождения детям подарили и с помпой изъяли. А те миллионы кэша в банковских упаковках в чемоданах которые проехали - "это другое"