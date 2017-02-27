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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 лип, 2022 20:37
Niro написав: asti написав: Andrey2512 написав:
Раньше можно было хоть чуть-чуть сэкономить на покупке доллара, а теперь нифига.
А схуяли, скажите мне на милость, кто то в европах может покупать валюту по 29,5, а мы здесь под обстрелами должны ее покупать по 35, а? Где справедливость??!
Поки потрібні люди зе не вийдуть з грн овдп і не зайдуть в долар, оф курс. буде 29.
Це вам хто, Порошенко нашептав?
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asti
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