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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9640964196429643
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 20:37

  Niro написав:
  asti написав:
  Andrey2512 написав:Раньше можно было хоть чуть-чуть сэкономить на покупке доллара, а теперь нифига.
А схуяли, скажите мне на милость, кто то в европах может покупать валюту по 29,5, а мы здесь под обстрелами должны ее покупать по 35, а? Где справедливость??!
Поки потрібні люди зе не вийдуть з грн овдп і не зайдуть в долар, оф курс. буде 29.
Це вам хто, Порошенко нашептав?
asti
 
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