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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9640964196429643
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 20:37

  Niro написав:
  asti написав:
  Andrey2512 написав:Раньше можно было хоть чуть-чуть сэкономить на покупке доллара, а теперь нифига.
А схуяли, скажите мне на милость, кто то в европах может покупать валюту по 29,5, а мы здесь под обстрелами должны ее покупать по 35, а? Где справедливость??!
Поки потрібні люди зе не вийдуть з грн овдп і не зайдуть в долар, оф курс. буде 29.
Це вам хто, Порошенко нашептав?
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 21:10

  Niro написав:
  asti написав:
  Andrey2512 написав:Раньше можно было хоть чуть-чуть сэкономить на покупке доллара, а теперь нифига.
А схуяли, скажите мне на милость, кто то в европах может покупать валюту по 29,5, а мы здесь под обстрелами должны
ее покупать по 35, а? Где справедливость??!

Поки потрібні люди зе не вийдуть з грн овдп і не зайдуть в долар, оф курс. буде 29.
Згоден, скоріш за все так і є.
Ці люди заходили до 24.02.2022 чи після?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 21:55

  Diman написав:Ці люди заходили до 24.02.2022 чи після?

ОВДП нерозривний інструмент. Багато купувалося 1, 2, 3, 5-річок. Тепер заради них будуть тримати офіційний курс 29? Мародерство. Інвестуєш? Ризики трої проблеми.
Zebra
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2
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 22:05

Бюджет наш резиновый

💰 Витратну частину бюджету знову будуть збільшувати.
На цей раз на +80,9 млрд. грн.

Гроші хочуть спрямувати:
🔹Соцдопомога (+5,7 млрд грн)
🔹Субсидії на ЖКГ (+3,3 млрд грн)
🔹Виплати ВПО (+32,3 млрд грн)
🔹Пенсії (+32,3 млрд грн)
🔹Програма підтримки фермерів та с/г виробників (+1,5 млрд грн)
🔹Фонд розвитку підприємництва (+4 млрд грн)
🔹«Доступні кредити 5-7-9%» (+4 млрд грн)
🔹Субвенції місцевим бюджетам на відновлення критичної інфраструктури (+1,6 млрд. грн)

💵Джерела покриття:
- 4 млрд внутрішні запозичення
- 75,43 млрд зовнішні запозичення
- ~1,55 млрд грант ЄС (на підтримку с/г)
📈Тобто буде збільшений граничний дефіцит бюджету та обсяг держборгу.

Как 1,5 ярда помогут фермерам?
Кто там спрашивал меня про 5-7-9?
vitaliian
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  #<1 ... 9640964196429643
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