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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 лип, 2022 20:19
ще одна думка про дурдомівскьий план 750млдр
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greenozon
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Додано: Сер 06 лип, 2022 21:10
Niro написав: asti написав: Andrey2512 написав:
Раньше можно было хоть чуть-чуть сэкономить на покупке доллара, а теперь нифига.
А схуяли, скажите мне на милость, кто то в европах может покупать валюту по 29,5, а мы здесь под обстрелами должны
ее покупать по 35, а? Где справедливость??!
Поки потрібні люди зе не вийдуть з грн овдп і не зайдуть в долар, оф курс. буде 29.
Згоден, скоріш за все так і є.
Ці люди заходили до 24.02.2022 чи після?
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Diman
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Додано: Сер 06 лип, 2022 21:55
Diman написав:
Ці люди заходили до 24.02.2022 чи після?
ОВДП нерозривний інструмент. Багато купувалося 1, 2, 3, 5-річок. Тепер заради них будуть тримати офіційний курс 29? Мародерство. Інвестуєш? Ризики трої проблеми.
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Zebra
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Додано: Сер 06 лип, 2022 22:05
💰 Витратну частину бюджету знову будуть збільшувати.
На цей раз на +80,9 млрд. грн.
Гроші хочуть спрямувати:
🔹Соцдопомога (+5,7 млрд грн)
🔹Субсидії на ЖКГ (+3,3 млрд грн)
🔹Виплати ВПО (+32,3 млрд грн)
🔹Пенсії (+32,3 млрд грн)
🔹Програма підтримки фермерів та с/г виробників (+1,5 млрд грн)
🔹Фонд розвитку підприємництва (+4 млрд грн)
🔹«Доступні кредити 5-7-9%» (+4 млрд грн)
🔹Субвенції місцевим бюджетам на відновлення критичної інфраструктури (+1,6 млрд. грн)
💵Джерела покриття:
- 4 млрд внутрішні запозичення
- 75,43 млрд зовнішні запозичення
- ~1,55 млрд грант ЄС (на підтримку с/г)
📈Тобто буде збільшений граничний дефіцит бюджету та обсяг держборгу.
Как 1,5 ярда помогут фермерам?
Кто там спрашивал меня про 5-7-9?
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vitaliian
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Додано: Сер 06 лип, 2022 23:10
Acceptus написав:
Бинансеры наверное будут в шоке.
я там 3й месяц наблюдаю колебания 33+ в начале месяца к 35-36+ ближе к концу
там все довольны. школьники быстро прокрутили с мамкиной карты и заработали сотку на мороженное
кто более смышленый придержал лимиты на вторую половину месяца
кому повезло вчера купить по 33 сегодня продал по 34,5+ или может придержать
изменения привата намного более серьезно затронули карточных туристов
можно прогнозировать рост в курса в обменниках
ведь те кто раньше вынужден был заказывать валюту, снимать в кассе, тратить бензин для поездок банк-обменник теперь может не выходя из дома просто продать по карточному курсу близкому к курсу обменника
как результат снизится приток физического нала в обменники. минус туристы, минус прокрутчики, разве что обменники предложат курс на грн выше чем приват тогда будет смысл опять тратить время на заказ валюты и прочие действия
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wtf
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ЛОБ
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