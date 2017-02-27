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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9639964096419642
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 20:19

ще одна думка про дурдомівскьий план 750млдр

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 21:10

  Niro написав:
  asti написав:
  Andrey2512 написав:Раньше можно было хоть чуть-чуть сэкономить на покупке доллара, а теперь нифига.
А схуяли, скажите мне на милость, кто то в европах может покупать валюту по 29,5, а мы здесь под обстрелами должны
ее покупать по 35, а? Где справедливость??!

Поки потрібні люди зе не вийдуть з грн овдп і не зайдуть в долар, оф курс. буде 29.
Згоден, скоріш за все так і є.
Ці люди заходили до 24.02.2022 чи після?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 21:55

  Diman написав:Ці люди заходили до 24.02.2022 чи після?

ОВДП нерозривний інструмент. Багато купувалося 1, 2, 3, 5-річок. Тепер заради них будуть тримати офіційний курс 29? Мародерство. Інвестуєш? Ризики трої проблеми.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 22:05

Бюджет наш резиновый

💰 Витратну частину бюджету знову будуть збільшувати.
На цей раз на +80,9 млрд. грн.

Гроші хочуть спрямувати:
🔹Соцдопомога (+5,7 млрд грн)
🔹Субсидії на ЖКГ (+3,3 млрд грн)
🔹Виплати ВПО (+32,3 млрд грн)
🔹Пенсії (+32,3 млрд грн)
🔹Програма підтримки фермерів та с/г виробників (+1,5 млрд грн)
🔹Фонд розвитку підприємництва (+4 млрд грн)
🔹«Доступні кредити 5-7-9%» (+4 млрд грн)
🔹Субвенції місцевим бюджетам на відновлення критичної інфраструктури (+1,6 млрд. грн)

💵Джерела покриття:
- 4 млрд внутрішні запозичення
- 75,43 млрд зовнішні запозичення
- ~1,55 млрд грант ЄС (на підтримку с/г)
📈Тобто буде збільшений граничний дефіцит бюджету та обсяг держборгу.

Как 1,5 ярда помогут фермерам?
Кто там спрашивал меня про 5-7-9?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 23:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Acceptus написав:Бинансеры наверное будут в шоке.

я там 3й месяц наблюдаю колебания 33+ в начале месяца к 35-36+ ближе к концу
там все довольны. школьники быстро прокрутили с мамкиной карты и заработали сотку на мороженное
кто более смышленый придержал лимиты на вторую половину месяца
кому повезло вчера купить по 33 сегодня продал по 34,5+ или может придержать

изменения привата намного более серьезно затронули карточных туристов
можно прогнозировать рост в курса в обменниках
ведь те кто раньше вынужден был заказывать валюту, снимать в кассе, тратить бензин для поездок банк-обменник теперь может не выходя из дома просто продать по карточному курсу близкому к курсу обменника
как результат снизится приток физического нала в обменники. минус туристы, минус прокрутчики, разве что обменники предложат курс на грн выше чем приват тогда будет смысл опять тратить время на заказ валюты и прочие действия
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 08:20

Сегодня будет жарко...

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kulishgazmagnat
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 08:31

  asti написав:А схуяли, скажите мне на милость, кто то в европах может покупать валюту по 29,5, а мы здесь под обстрелами должны
ее покупать по 35, а? Где справедливость??!


Скажу: Вот накуя вам на войне доллары? Гречка, хлеб... а не доллары, В Европе людям нужно оплачивать отели, рестораны, автомобили, путешествия - поэтому им доллар/евро нужнее. Все вроде выглядит справедливо.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 08:41

  Евгений Н. написав:
  asti написав:А схуяли, скажите мне на милость, кто то в европах может покупать валюту по 29,5, а мы здесь под обстрелами должны
ее покупать по 35, а? Где справедливость??!


Скажу: Вот накуя вам на войне доллары? Гречка, хлеб... а не доллары, В Европе людям нужно оплачивать отели, рестораны, автомобили, путешествия - поэтому им доллар/евро нужнее. Все вроде выглядит справедливо.

Маркса и Энгельса почитиваете по вечерам?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 08:42

  kulishgazmagnat написав:Сегодня будет жарко...

*Відправлено з Чату


да - у нас вчера где-то біло под 35 С, я аж обгорел пока штурмовал обменник :mrgreen:
сегодня под кондеем :lol:
greenback1996
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 08:51

  Xenon написав:
Существует серьезная угроза гиперинфляции, – глава НБУ Кирилл Шевченко.

«Правительство подсело на эмиссионную иглу и не хочет с нее слазить, финансируя расходы бюджета путем огромной эмиссии гривны. Если ничего не изменить, то скоро ситуация будет напоминать 2014-2015 года, когда доллар был по 40 гривен, а сбережения обесценивались с огромной скоростью».



Дивно, я чомусь вважав, що за емісію гривні відповідає НБУ
L
 
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