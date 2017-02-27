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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 лип, 2022 09:55
Чому лише приват купляє валюту онлайн по ринковому курсу, а інші банки поки в стороні? Інші підтягнуться чи привату "настукає" НБУ?
Востаннє редагувалось stryzhko
в Чет 07 лип, 2022 10:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 09:55
Евгений Н. написав: asti написав:
А схуяли, скажите мне на милость, кто то в европах может покупать валюту по 29,5, а мы здесь под обстрелами должны ее покупать по 35, а? Где справедливость??!
Скажу: Вот накуя вам на войне доллары? Гречка, хлеб... а не доллары, В Европе людям нужно оплачивать отели, рестораны, автомобили, путешествия - поэтому им доллар/евро нужнее. Все вроде выглядит справедливо.
Хорошо стебетесь, умеючи))
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Додано: Чет 07 лип, 2022 10:02
Господа, панове, на чём растем?
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Додано: Чет 07 лип, 2022 10:04
kulishgazmagnat написав:
Сегодня будет жарко...*Відправлено з Чату
Чому?
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Додано: Чет 07 лип, 2022 10:19
asti написав:
Господа, панове, на чём растем?
ВПО получили выплаты
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Додано: Чет 07 лип, 2022 10:34
asti написав:
Господа, панове, на чём растем?
часик назад в столичной обменке перерисовали с 35.85 на 35.90.
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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