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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9639964096419642>
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 10:02

Господа, панове, на чём растем?
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 10:04

  kulishgazmagnat написав:Сегодня будет жарко...

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Чому?
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 10:19

  asti написав:Господа, панове, на чём растем?

ВПО получили выплаты
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 10:34

  asti написав:Господа, панове, на чём растем?

часик назад в столичной обменке перерисовали с 35.85 на 35.90.
Diman
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 10:41

  Diman написав:
  asti написав:Господа, панове, на чём растем?
часик назад в столичной обменке перерисовали с 35.85 на 35.90.
Это я знаю. Причина?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 10:42

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 11:02

  asti написав:Господа, панове, на чём растем?
стоило Шевченко ляпнуть про опасность гиперинфляции и полетели. Похоже они в долях. Одно дело Илон Маск крипту разгонял твитами, а другое...
Востаннє редагувалось rapyd777 в Чет 07 лип, 2022 11:05, всього редагувалось 1 раз.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 11:02

  asti написав:Господа, панове, на чём растем?

Задавая такой вопрос, вы наверное точно знаете на чём падали)))

*Відправлено з Чату
kulishgazmagnat
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 11:05

  V2 написав:Чому?

Против природы не попрёшь

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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 11:10

  rapyd777 написав:
  asti написав:Господа, панове, на чём растем?
стоило Шевченко ляпнуть про опасность гиперинфляции и полетели. Похоже они в долях. Одно дело Илон Маск крипту разгонял твитами, а другое...
Вот это уже ближе к делу.
Отставка Джонсона тоже вносит свою лепту...
asti
 
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