|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 лип, 2022 10:02
Господа, панове, на чём растем?
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2779
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 542 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лип, 2022 10:04
kulishgazmagnat написав:
Сегодня будет жарко...*Відправлено з Чату
Чому?
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7584
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 277 раз.
- Подякували: 1266 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 07 лип, 2022 10:19
asti написав:
Господа, панове, на чём растем?
ВПО получили выплаты
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 748
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лип, 2022 10:34
asti написав:
Господа, панове, на чём растем?
часик назад в столичной обменке перерисовали с 35.85 на 35.90.
-
Diman
-
-
- Повідомлень: 615
- З нами з: 11.07.13
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лип, 2022 10:41
Diman написав: asti написав:
Господа, панове, на чём растем?
часик назад в столичной обменке перерисовали с 35.85 на 35.90.
Это я знаю. Причина?!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2779
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 542 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лип, 2022 10:42
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13745
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2043 раз.
- Подякували: 2886 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лип, 2022 11:02
asti написав:
Господа, панове, на чём растем?
стоило Шевченко ляпнуть про опасность гиперинфляции и полетели. Похоже они в долях. Одно дело Илон Маск крипту разгонял твитами, а другое...
Востаннє редагувалось rapyd777
в Чет 07 лип, 2022 11:05, всього редагувалось 1 раз.
-
rapyd777
-
-
- Повідомлень: 171
- З нами з: 02.06.20
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лип, 2022 11:02
asti написав:
Господа, панове, на чём растем?
Задавая такой вопрос, вы наверное точно знаете на чём падали)))*Відправлено з Чату
-
kulishgazmagnat
-
-
- Повідомлень: 54
- З нами з: 03.08.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лип, 2022 11:05
V2 написав:
Чому?
Против природы не попрёшь*Відправлено з Чату
-
kulishgazmagnat
-
-
- Повідомлень: 54
- З нами з: 03.08.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лип, 2022 11:10
rapyd777 написав: asti написав:
Господа, панове, на чём растем?
стоило Шевченко ляпнуть про опасность гиперинфляции и полетели. Похоже они в долях. Одно дело Илон Маск крипту разгонял твитами, а другое...
Вот это уже ближе к делу.
Отставка Джонсона тоже вносит свою лепту...
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2779
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 542 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|30855
|32744386
|
|
|1609
|11272089
|
|
|7972
|22530511
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|