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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 лип, 2022 11:23
Ну так это и так понятно) Такая же картина была и когда спасали прибыль Коломойского и других олигархов. При том, что НБУ тогда выкупал сотни миллионов, чтобы курс не падал сильно быстро. Готовят почву к поднятию офф курса, а пока можно заработать на загончике, инфоповод есть))
Додано: Чет 07 лип, 2022 11:29
Першим і нескінчившимся драйвером зростання стала заява ПБ позавчора ввечері про "ринковий курс безготівкових операцій, зокрема карт", очікувалося, що і решта банків підтягнуть курси, що нівелює надходження валюти від "карткових туристів". Поки десь половина банків також підвищила карткові курси. Якщо решта, зацікавлених в "тур. обігу" банків, так і не підвищать або будуть дотримуватись стимулюючої тур. обіг різниці, цей фактор зникне.
Маємо сукупність і одночасність всіх вищезгаданих негативних (для курсу грн) факторів і легку паніку на готівковому ринку.
Додано: Чет 07 лип, 2022 11:45
Да, наш рынок, конечно, невозможно спрогнозировать.
Ещё вчера до обеда Пивденный продавал по 35,20 свободно - желающих особо не было. Сегодня уже и по 36 не найти.
При этом какого-то особого негатива нет.
На фронтах тоже в общем спокойно...
Додано: Чет 07 лип, 2022 11:51
Додано: Чет 07 лип, 2022 11:57
Житомир 36 на 37, отак, плюс 1.5 гривні за 3 дні.
Моя думка, що валютні гравці вирішили трохи всколихнути болото і підняти оберти.
Головний вкид іде на тому, що Приват поставив ринковий курс по картковим операціям, а за ним і НБУ встановить офіційно 35 гривень, або навіть вище. А значить готівка піде гуляти ближче до 40.
Ринок дуже малообїємний і тонкий, качнути його відносно легко, а далі спрацьовує паніка і саморозігрів, бо банки мало продають валюти, працюють з приноса, от і радісно чорний ринок поскакав вперед.
Не приємно, але нічого не поробиш, війна, завжди є втрати, фінансові втрати це просто пилюка порівняно з втратами життя, здоровїя і житла.
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