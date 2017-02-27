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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9639964096419642
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 11:21

+20коп
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 11:23

  rapyd777 написав:
  asti написав:Господа, панове, на чём растем?
стоило Шевченко ляпнуть про опасность гиперинфляции и полетели. Похоже они в долях. Одно дело Илон Маск крипту разгонял твитами, а другое...

Ну так это и так понятно) Такая же картина была и когда спасали прибыль Коломойского и других олигархов. При том, что НБУ тогда выкупал сотни миллионов, чтобы курс не падал сильно быстро. Готовят почву к поднятию офф курса, а пока можно заработать на загончике, инфоповод есть))
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 11:24

  vitaliian написав:+20коп

в киеве продажа 36
+45 коп
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 11:29

  asti написав:
  rapyd777 написав:
  asti написав:Господа, панове, на чём растем?
стоило Шевченко ляпнуть про опасность гиперинфляции и полетели.
Вот это уже ближе к делу.
Отставка Джонсона тоже вносит свою лепту...

  Олежан написав:ВПО получили выплаты

Першим і нескінчившимся драйвером зростання стала заява ПБ позавчора ввечері про "ринковий курс безготівкових операцій, зокрема карт", очікувалося, що і решта банків підтягнуть курси, що нівелює надходження валюти від "карткових туристів". Поки десь половина банків також підвищила карткові курси. Якщо решта, зацікавлених в "тур. обігу" банків, так і не підвищать або будуть дотримуватись стимулюючої тур. обіг різниці, цей фактор зникне.
Маємо сукупність і одночасність всіх вищезгаданих негативних (для курсу грн) факторів і легку паніку на готівковому ринку.
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 11:45

Да, наш рынок, конечно, невозможно спрогнозировать.
Ещё вчера до обеда Пивденный продавал по 35,20 свободно - желающих особо не было. Сегодня уже и по 36 не найти.
При этом какого-то особого негатива нет.
На фронтах тоже в общем спокойно...
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 11:51

Повернення мит. Чи купувати зараз євро? Коли відпустять курс? Прогноз курсу валют
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 11:57

  asti написав:Господа, панове, на чём растем?

Житомир 36 на 37, отак, плюс 1.5 гривні за 3 дні.
Моя думка, що валютні гравці вирішили трохи всколихнути болото і підняти оберти.
Головний вкид іде на тому, що Приват поставив ринковий курс по картковим операціям, а за ним і НБУ встановить офіційно 35 гривень, або навіть вище. А значить готівка піде гуляти ближче до 40.
Ринок дуже малообїємний і тонкий, качнути його відносно легко, а далі спрацьовує паніка і саморозігрів, бо банки мало продають валюти, працюють з приноса, от і радісно чорний ринок поскакав вперед.
Не приємно, але нічого не поробиш, війна, завжди є втрати, фінансові втрати це просто пилюка порівняно з втратами життя, здоровїя і житла.
somilitark
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  #<1 ... 9639964096419642
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