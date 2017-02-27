"Слуги народу" скасували обов’язок роботодавців платити зарплату мобілізованими Новини БізнесЦензор Влада пенсия,зарплата,военные Верховна Рада скасувала обов’язок роботодавців виплачувати середню заробітну плату на час призову в особливий період працівникам, призваними на службу під час мобілізації.
Відповідну поправку депутати врахували під час прийняття у другому читанні законопроєкту №7251 ще 1 липня, наразі документ направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському Джерело: https://biz.censor.net/n3352672
Evgeny написав:"Слуги народу" скасували обов’язок роботодавців платити зарплату мобілізованими Новини БізнесЦензор Влада пенсия,зарплата,военные Верховна Рада скасувала обов’язок роботодавців виплачувати середню заробітну плату на час призову в особливий період працівникам, призваними на службу під час мобілізації.
Відповідну поправку депутати врахували під час прийняття у другому читанні законопроєкту №7251 ще 1 липня, наразі документ направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському Джерело: https://biz.censor.net/n3352672
сняли нагрузку с бизнеса ведь гос-во платит достойную зп
Олежан написав:Слуги народу" скасували обов’язок роботодавців платити зарплату мобілізованими ... сняли нагрузку с бизнеса ведь гос-во платит достойную зп
да, нам было немного напряжно в это время платить 3млн в месяц военнослужащим, хоть и не жалко. Просто с начала войны мы создали свой целевой фонд, из которого по запросу передавали воюющим коллегам или членам семей оборудование, амуницию и прочее.
vitaliian написав:курс доллара будет падать в Украине. До 29 вряд ли но 31-32 считаю вполне реальным курсом на середину-конец лета 2022. Дорогой доллар сейчас стремная инвестиция, кто это понимает те его скидывают.
Да уж... Чего не напишешь, когда в гривне застрял... Тут хотя бы до 34,00 дойти.
При такой эмиссии, таких расходах и таких "успехах" на фронте я вообще удивляюсь, что курс 35, а не 50. Вспомните 14-15 годы, у нас отсекли всего 7% территории на которых находилось около 20% промышленности и гривна обесценилась в 3 раза. Теперь у нас 20% потерянной территории, половина экономики не работает, постоянные обстрелы, экспорт заблокирован... О каких 29 может идти речь?!
Буде і 50… Поки тримаємося, хоча нас постійно хоронять!