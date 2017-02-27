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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9640964196429643
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:20

"Слуги народу" скасували обов’язок роботодавців платити зарплату мобілізованими
Новини БізнесЦензор Влада
пенсия,зарплата,военные
Верховна Рада скасувала обов’язок роботодавців виплачувати середню заробітну плату на час призову в особливий період працівникам, призваними на службу під час мобілізації.

Відповідну поправку депутати врахували під час прийняття у другому читанні законопроєкту №7251 ще 1 липня, наразі документ направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському Джерело: https://biz.censor.net/n3352672
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:22

  Evgeny написав:"Слуги народу" скасували обов’язок роботодавців платити зарплату мобілізованими
Новини БізнесЦензор Влада
пенсия,зарплата,военные
Верховна Рада скасувала обов’язок роботодавців виплачувати середню заробітну плату на час призову в особливий період працівникам, призваними на службу під час мобілізації.

Відповідну поправку депутати врахували під час прийняття у другому читанні законопроєкту №7251 ще 1 липня, наразі документ направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському Джерело: https://biz.censor.net/n3352672

сняли нагрузку с бизнеса
ведь гос-во платит достойную зп
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:29

  Олежан написав:Слуги народу" скасували обов’язок роботодавців платити зарплату мобілізованими
...
сняли нагрузку с бизнеса
ведь гос-во платит достойную зп

да, нам было немного напряжно в это время платить 3млн в месяц военнослужащим, хоть и не жалко. Просто с начала войны мы создали свой целевой фонд, из которого по запросу передавали воюющим коллегам или членам семей оборудование, амуницию и прочее.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:30

  Успіх написав:На якій позначці/цифрах будуть пригальмовувати курс?))

На 40 до кінця літа, 50 до кінця осені і 70 на початок наступного року!
Qwerty
 
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  asti написав:
  Искатель написав:
  vitaliian написав:курс доллара будет падать в Украине. До 29 вряд ли но 31-32 считаю вполне реальным курсом на середину-конец лета 2022. Дорогой доллар сейчас стремная инвестиция, кто это понимает те его скидывают.
Да уж... Чего не напишешь, когда в гривне застрял...
Тут хотя бы до 34,00 дойти.
При такой эмиссии, таких расходах и таких "успехах" на фронте
я вообще удивляюсь, что курс 35, а не 50. Вспомните 14-15 годы, у нас отсекли всего 7% территории на которых находилось около 20% промышленности и гривна обесценилась в 3 раза.
Теперь у нас 20% потерянной территории, половина экономики не работает, постоянные обстрелы, экспорт заблокирован...
О каких 29 может идти речь?!

Буде і 50… Поки тримаємося, хоча нас постійно хоронять!
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:44

  alfredhaos написав:
  asti"[quote="5422976:flysoulfly написав:бачу, онлайн-продаж валюти банками не почалася...
А мене цікавить, чи комусь вдалося у відділенні банку придбати?
Сегодня купил в ТАСе 2000 пА 35,10...//)[/quote]
А зачем вы покупаете по 35.10? Выписали приговор своему кошельку?[/quote]
Щоб сьогодні не купувати по 36,18…
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