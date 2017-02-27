vitaliian написав:курс доллара будет падать в Украине. До 29 вряд ли но 31-32 считаю вполне реальным курсом на середину-конец лета 2022. Дорогой доллар сейчас стремная инвестиция, кто это понимает те его скидывают.
Да уж... Чего не напишешь, когда в гривне застрял... Тут хотя бы до 34,00 дойти.
При такой эмиссии, таких расходах и таких "успехах" на фронте я вообще удивляюсь, что курс 35, а не 50. Вспомните 14-15 годы, у нас отсекли всего 7% территории на которых находилось около 20% промышленности и гривна обесценилась в 3 раза. Теперь у нас 20% потерянной территории, половина экономики не работает, постоянные обстрелы, экспорт заблокирован... О каких 29 может идти речь?!
Буде і 50… Поки тримаємося, хоча нас постійно хоронять!
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.............07.07.2022..........08.07.2022 дата розрахунку............06.07.2022...........07.07.2022 Євро...............................29,8122................29,8107...-0.005% Долар США....................29,2549................29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0190 (вчера 1.0190).
Индекс доллара DXY в 15-00 106.90 (вчера 106.99) Обновив в очередной раз вчера вечером многолетний максимум, доллар в мире немного откатился. После двух дней бурного роста можно говорить о затишье.
НБУ написав:Станом на 1 липня 2022 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 22 756,9 млн дол. США. У червні вони знизилися на 9% з огляду на продаж валюти на міжбанківському валютному ринку. Активізація надходження міжнародної допомоги в Україну дала змогу частково компенсувати відповідні інтервенції.
Почти $4 млрд, проданных на межбанке были частично компенсированы почти $2.8 млрд, внешних поступлений. Общее сокращение резервов составило около $2.3 млрд, это вместе с обслуживанием долга и переоценкой активов. Пока держимся пристойно, а увеличившиеся суммы обещанной помощи внушают остолрожный оптимизм.