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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9640964196429643
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:30

  Успіх написав:На якій позначці/цифрах будуть пригальмовувати курс?))

На 40 до кінця літа, 50 до кінця осені і 70 на початок наступного року!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:35

  asti написав:
  Искатель написав:
  vitaliian написав:курс доллара будет падать в Украине. До 29 вряд ли но 31-32 считаю вполне реальным курсом на середину-конец лета 2022. Дорогой доллар сейчас стремная инвестиция, кто это понимает те его скидывают.
Да уж... Чего не напишешь, когда в гривне застрял...
Тут хотя бы до 34,00 дойти.
При такой эмиссии, таких расходах и таких "успехах" на фронте
я вообще удивляюсь, что курс 35, а не 50. Вспомните 14-15 годы, у нас отсекли всего 7% территории на которых находилось около 20% промышленности и гривна обесценилась в 3 раза.
Теперь у нас 20% потерянной территории, половина экономики не работает, постоянные обстрелы, экспорт заблокирован...
О каких 29 может идти речь?!

Буде і 50… Поки тримаємося, хоча нас постійно хоронять!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:44

  alfredhaos написав:
  asti"[quote="5422976:flysoulfly написав:бачу, онлайн-продаж валюти банками не почалася...
А мене цікавить, чи комусь вдалося у відділенні банку придбати?
Сегодня купил в ТАСе 2000 пА 35,10...//)[/quote]
А зачем вы покупаете по 35.10? Выписали приговор своему кошельку?[/quote]
Щоб сьогодні не купувати по 36,18…
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:50

  Qwerty написав:
  alfredhaos написав:А зачем вы покупаете по 35.10? Выписали приговор своему кошельку?

Щоб сьогодні не купувати по 36,18…

3% за місяць, оболдєть можна з прібилєй! :lol:
На гривнедепо таке дадуть за 2,5 місяці гарантовано!
Востаннє редагувалось Mirax в Чет 07 лип, 2022 13:52, всього редагувалось 1 раз.
Mirax
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 14:27

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............07.07.2022..........08.07.2022
дата розрахунку............06.07.2022...........07.07.2022
Євро...............................29,8122................29,8107...-0.005%
Долар США....................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0190 (вчера 1.0190).

Индекс доллара DXY в 15-00 106.90 (вчера 106.99)
Обновив в очередной раз вчера вечером многолетний максимум, доллар в мире немного откатился. После двух дней бурного роста можно говорить о затишье.

НБУ опубликовал информацию о состоянии резервов:
НБУ написав:Станом на 1 липня 2022 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 22 756,9 млн дол. США. У червні вони знизилися на 9% з огляду на продаж валюти на міжбанківському валютному ринку. Активізація надходження міжнародної допомоги в Україну дала змогу частково компенсувати відповідні інтервенції.

Почти $4 млрд, проданных на межбанке были частично компенсированы почти $2.8 млрд, внешних поступлений.
Общее сокращение резервов составило около $2.3 млрд, это вместе с обслуживанием долга и переоценкой активов.
Пока держимся пристойно, а увеличившиеся суммы обещанной помощи внушают остолрожный оптимизм.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 14:59

что вы все разнылись увидев 36...было же и 38 и ничего ныли меньше.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 15:02

  konstantin kirovograd написав:что вы все разнылись увидев 36...было же и 38 и ничего ныли меньше.

не успели скупиться па 35
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 15:09

  alex_dvornichenko написав:
  konstantin kirovograd написав:что вы все разнылись увидев 36...было же и 38 и ничего ныли меньше.

не успели скупиться па 35

когда было 35 я тоже думал что будет 33 :lol: ...сейчас планировать курс непонятно по каким критериям это делать-с одной стороны заливают гривной с другой долларами партнёры.Где тот паритет не понятно
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 15:20

За підсумками червня міжнародні резерви України знизились на 9% - станом на 1 липня резерви, за попередніми даними, становили 22 756,9 млн доларів США.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У червні резерви знизилися на 9% з огляду на продаж валюти на міжбанківському валютному ринку.
Moneta
 
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