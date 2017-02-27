курс притормозился
что демаете, на долго?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 лип, 2022 15:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
курс притормозился
что демаете, на долго?
Додано: Чет 07 лип, 2022 16:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чернівці з обідніх 35.5/36.4 опустились на вечір до 35.45/36.15. Гривня на сьогодні закінчилася:)
Додано: Чет 07 лип, 2022 16:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
‼️Юлія Свириденко, Міністр економіки України
Щойно скасували всі обмеження на імпорт товарів в Україну.
Уряд послідовно виконує домовленості з бізнесом щодо лібералізації валютних обмежень, що вимушено були введені з початку війни.
Щойно на засіданні Уряду ми проголосували за скасування всіх обмежень щодо імпорту товарів. Це рішення набере чинності з 9 липня.
Українська економіка є відкритою, тому проміжний імпорт важливий для внутрішніх виробництв, в тому числі й тих, що орієнтовані на експорт.
Максимальний розвиток підприємництва – ключ до економічного відновлення та зростання.
Додано: Чет 07 лип, 2022 16:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
видимо, "либерализуют" курс.
Всем па тридцать-сем
Додано: Чет 07 лип, 2022 16:35
шмигалі знову в ударі: падіння зВР прискорюється, замість того щоб де тільки можливо скорочувати дефіцит держбюджету, стимулювати експорт, вони радіють що тепер легше буде імпортувати всім. Мабуть свято вірять що джони, ганси будуть зі своїх бюлжетів нам безкінечно допомогати. Поки не зважаючи на велику допомогу, дефіцит та імпорт ще більший, ЗВР тануть і наближабться до псиїологічно небезпечної відмітки.
Додано: Чет 07 лип, 2022 16:38
sequence
боюсь що вільний курс і підхід що ринок все відрегулює в умовах війни і шаленого друку грощей, може мати неприємні наслідки для багатьох
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