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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9641964296439644
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 15:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

курс притормозился
что демаете, на долго?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 16:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернівці з обідніх 35.5/36.4 опустились на вечір до 35.45/36.15. Гривня на сьогодні закінчилася:)
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 16:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

‼️Юлія Свириденко, Міністр економіки України

Щойно скасували всі обмеження на імпорт товарів в Україну.

Уряд послідовно виконує домовленості з бізнесом щодо лібералізації валютних обмежень, що вимушено були введені з початку війни.

Щойно на засіданні Уряду ми проголосували за скасування всіх обмежень щодо імпорту товарів. Це рішення набере чинності з 9 липня.

Українська економіка є відкритою, тому проміжний імпорт важливий для внутрішніх виробництв, в тому числі й тих, що орієнтовані на експорт.

Максимальний розвиток підприємництва – ключ до економічного відновлення та зростання.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 16:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

видимо, "либерализуют" курс.
Всем па тридцать-сем
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 16:35

  sequence написав:‼️Юлія Свириденко, Міністр економіки України

Щойно скасували всі обмеження на імпорт товарів в Україну.

Уряд послідовно виконує домовленості з бізнесом щодо лібералізації валютних обмежень, що вимушено були введені з початку війни.

Щойно на засіданні Уряду ми проголосували за скасування всіх обмежень щодо імпорту товарів. Це рішення набере чинності з 9 липня.

Українська економіка є відкритою, тому проміжний імпорт важливий для внутрішніх виробництв, в тому числі й тих, що орієнтовані на експорт.

Максимальний розвиток підприємництва – ключ до економічного відновлення та зростання.


шмигалі знову в ударі: падіння зВР прискорюється, замість того щоб де тільки можливо скорочувати дефіцит держбюджету, стимулювати експорт, вони радіють що тепер легше буде імпортувати всім. Мабуть свято вірять що джони, ганси будуть зі своїх бюлжетів нам безкінечно допомогати. Поки не зважаючи на велику допомогу, дефіцит та імпорт ще більший, ЗВР тануть і наближабться до псиїологічно небезпечної відмітки.
R12
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 16:38

sequence

боюсь що вільний курс і підхід що ринок все відрегулює в умовах війни і шаленого друку грощей, може мати неприємні наслідки для багатьох
R12
 
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