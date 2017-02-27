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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 лип, 2022 19:55
Niro написав: asti написав: Andrey2512 написав:
Раньше можно было хоть чуть-чуть сэкономить на покупке доллара, а теперь нифига.
А схуяли, скажите мне на милость, кто то в европах может покупать валюту по 29,5, а мы здесь под обстрелами должны
ее покупать по 35, а? Где справедливость??!
Поки потрібні люди зе не вийдуть з грн овдп і не зайдуть в долар, оф курс. буде 29.
кто выйдет??? уберите НБУ, банки. и нерезы так же не могут вывести деньги?
и кто остается - там мизер, не смешите
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Shaman
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Додано: Чет 07 лип, 2022 19:57
konstantin kirovograd написав: alex_dvornichenko написав: konstantin kirovograd написав:
что вы все разнылись увидев 36...было же и 38 и ничего ныли меньше.
не успели скупиться па 35
когда было 35 я тоже думал что будет 33
...сейчас планировать курс непонятно по каким критериям это делать-с одной стороны заливают гривной с другой долларами партнёры.Где тот паритет не понятно
это не разнонаправленные факторы - под внешнюю помощь также будет эмитироваться гривна.
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Shaman
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Додано: Чет 07 лип, 2022 20:21
Shaman
я не экономист, но тоже задавался подобным вопросом. Откуда гривна? Прилетел самолёт с долларами, их надо обменять на гривны и раздать. Это сколько надо распечатать гривен, чтоб раздавать зарплаты, социалки и т.д.
Размышляя на эту тему, думал что меньше ущерба для экономики было бы платить жалование военным в долларах))
Но меня затюкали
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Andrey2512
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Додано: Чет 07 лип, 2022 20:25
Shaman написав:
кто выйдет??? уберите НБУ, банки. и нерезы так же не могут вывести деньги?
и кто остается - там мизер, не смешите
инсайдеры зашли июль-август 2019 года. +4$ ярда баксов в очень короткий интервал времени. нужно следить именно за этими выпусками, похоже что их сейчас и фиксируют.
укробанки покупали уже копеечные выпуски на 8-10% доходности, причем не на свои, а на деполюдей, и их кидать как раз не в первой государству.
большинство кадров в нынешнем нбу-минфине там еще со времен Азарова работают. они прекрасно знают как это делается.
Востаннє редагувалось Moneta
в Чет 07 лип, 2022 20:33, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 20:26
Andrey2512 написав:
Размышляя на эту тему, думал что меньше ущерба для экономики было бы платить жалование военным в долларах))
Но меня затюкали
Военные сейчас важные клиенты для бизнеса.
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Додано: Чет 07 лип, 2022 20:39
sequence написав:
Щойно скасували всі обмеження на імпорт товарів в Україну.
Це рішення набере чинності з 9 липня.
Як думаєте, на цьому завтра вгору?
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Додано: Чет 07 лип, 2022 20:57
sequence написав:
Щойно скасували всі обмеження на імпорт товарів в Україну
баланс експорт-імпорт куди летить?
пропускна здатність сухопутних митниць?
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