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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9642964396449645
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 19:55

  Niro написав:
  asti написав:
  Andrey2512 написав:Раньше можно было хоть чуть-чуть сэкономить на покупке доллара, а теперь нифига.
А схуяли, скажите мне на милость, кто то в европах может покупать валюту по 29,5, а мы здесь под обстрелами должны
ее покупать по 35, а? Где справедливость??!

Поки потрібні люди зе не вийдуть з грн овдп і не зайдуть в долар, оф курс. буде 29.

кто выйдет??? уберите НБУ, банки. и нерезы так же не могут вывести деньги?
и кто остается - там мизер, не смешите
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 19:57

  konstantin kirovograd написав:
  alex_dvornichenko написав:
  konstantin kirovograd написав:что вы все разнылись увидев 36...было же и 38 и ничего ныли меньше.

не успели скупиться па 35

когда было 35 я тоже думал что будет 33 :lol: ...сейчас планировать курс непонятно по каким критериям это делать-с одной стороны заливают гривной с другой долларами партнёры.Где тот паритет не понятно

это не разнонаправленные факторы - под внешнюю помощь также будет эмитироваться гривна.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 20:21

Shaman

я не экономист, но тоже задавался подобным вопросом. Откуда гривна? Прилетел самолёт с долларами, их надо обменять на гривны и раздать. Это сколько надо распечатать гривен, чтоб раздавать зарплаты, социалки и т.д.

Размышляя на эту тему, думал что меньше ущерба для экономики было бы платить жалование военным в долларах)) :D Но меня затюкали
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 20:25

  Shaman написав:кто выйдет??? уберите НБУ, банки. и нерезы так же не могут вывести деньги?
и кто остается - там мизер, не смешите


инсайдеры зашли июль-август 2019 года. +4$ ярда баксов в очень короткий интервал времени. нужно следить именно за этими выпусками, похоже что их сейчас и фиксируют.

укробанки покупали уже копеечные выпуски на 8-10% доходности, причем не на свои, а на деполюдей, и их кидать как раз не в первой государству.

большинство кадров в нынешнем нбу-минфине там еще со времен Азарова работают. они прекрасно знают как это делается.
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 07 лип, 2022 20:33, всього редагувалось 4 разів.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 20:26

  Andrey2512 написав:Размышляя на эту тему, думал что меньше ущерба для экономики было бы платить жалование военным в долларах)) :D Но меня затюкали

Военные сейчас важные клиенты для бизнеса.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 20:39

  sequence написав:Щойно скасували всі обмеження на імпорт товарів в Україну.
Це рішення набере чинності з 9 липня.
Як думаєте, на цьому завтра вгору?
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 20:57

  sequence написав:Щойно скасували всі обмеження на імпорт товарів в Україну
баланс експорт-імпорт куди летить?
пропускна здатність сухопутних митниць?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 22:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Andrey2512 написав:Размышляя на эту тему, думал что меньше ущерба для экономики было бы платить жалование военным в долларах)) Но меня затюкали


такое во-первых закон не позволяет.
А во-вторых если такое сделать, то это станет сигналом для всех, что можно переходить на взаиморасчеты в долларах везде.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 22:24

  Alex2007 написав:такое во-первых закон не позволяет.
А во-вторых если такое сделать, то это станет сигналом для всех, что можно переходить на взаиморасчеты в долларах везде.

Давно пора, тільки на євро. Ми ж не африканська республіка, щоб в доларах розраховуватися.
Дивлюсь я на все це, і складається стійке враження, що надавану нам допомогу з-за кордону просто не встигають освоювати, от намагаються надлишки розпихати оленям якнайдорожче за допомогою тутешніх загонщиків-всепропальщиків.
Mirax
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