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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9643964496459646
Повідомлення Додано: П'ят 08 лип, 2022 01:53

  antey1969 написав:Не, во время войны валюта страны может только укрепляться.
И экономика растет как на дрожжах.
А урожай такой, что уже элеваторов не хватает.
Загон, однозначно.


Ви постійно тут прирівнюєте економіку до обмінного курсу.
Але й під час війни курс може стояти на місці якщо країна ізольована у плані торгового балансу або псевдо-"зміцнюватися" як в рф, або взагалі реально зміцнюватися, якщо обсяги допомоги перевищують валютний відтік.
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лип, 2022 01:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zerocool написав:або взагалі реально зміцнюватися, якщо обсяги допомоги перевищують валютний відтік.


поки що, незважаючи на щоденні розмови про безпрецендентну фін.допомогу та мантри усіляких Устенків, резерви звалились до 30+ -> 27 -> 29 -> 25 -> 22.8 млрд. Як так? - сам не розумію. Можливо, якщо б валютний ринок був прозоріше та було зрозуміло хто, скільки, як, під що купує валюту ситуація була б іншою, але маємо що маємо.
Alex2007
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  #<1 ... 9643964496459646
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