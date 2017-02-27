Додано: Пон 11 лип, 2022 13:02

На прошедшей неделе плановый тендер рефинансирования в пятницу мало отличался по объему от предыдущих недель, выдано нового рефинанса было почти столько же, сколько возвращено старого. Возвращали также всю неделю.

В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу на 2.854 млрд. грн. (неделей ранее 3.066 млрд. грн.) Банки продолжили планомерно избавляться от слишком дорогого пассива, но процесс постепенно замедляется.



В результате операций на МБ было изъято из оборота 28.315 млрд. грн. (неделей ранее 28.945 млрд. грн.) Результаты стабильны. Отмена списка критического импорта оказать влияние еще не успела.



НБУ на прошедшей неделе военные облигации не покупал. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 225 млрд. грн. из планируемых 400. Думаю, что по достижению 400 будет начата новая программа.



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 31.169 млрд. грн, (неделей ранее 34.511 млрд. грн,)



Отрицательная эмиссия набирает обороты. С начала войны из оборота было изъято 57.323 млрд. грн. Слухи о безудержной эмиссии вновь оказались сильно преувеличены.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 229.351 млрд. грн. (неделей ранее 237.281 млрд. грн.) Сверхликвидность банковской системы сохраняется. Сокращение ликвидности происходит значительно меньшими темпами, чем гривна изымается из оборота. Наиболее вероятной причиной этого является выход из долгосрочных активов.



Расходы казначейства превысили доходы на 24.368 млрд. грн. (неделей ранее 14.528 млрд. грн.) Расходы выглядят весьма умеренными.



За неделю было обналичено 2.306 млрд. грн. (неделей ранее инкассировано 0.909 млрд. грн.) Результат ничем не примечателен. Это первая неделя обналички после нескольких недель постоянной инкассации, объем не вышел за рамки довоенных значений. Впрочем, на тонком наличном рынке валюты это могло сказаться.



НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников и немного своей, под критический импорт.

Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 7,60;

Продал – 969,80.

Отличие от прошлой недели минимально.