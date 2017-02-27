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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9657965896599660>
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 12:42

я понял здесь как всегда писанина у кого грн, ждут курс 25, кто сидит в баксе, то ждёт 50 :P
и будут спорить бесконечно, успокаивая в первую очередь самого себя :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 13:02

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе плановый тендер рефинансирования в пятницу мало отличался по объему от предыдущих недель, выдано нового рефинанса было почти столько же, сколько возвращено старого. Возвращали также всю неделю.
В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу на 2.854 млрд. грн. (неделей ранее 3.066 млрд. грн.) Банки продолжили планомерно избавляться от слишком дорогого пассива, но процесс постепенно замедляется.

В результате операций на МБ было изъято из оборота 28.315 млрд. грн. (неделей ранее 28.945 млрд. грн.) Результаты стабильны. Отмена списка критического импорта оказать влияние еще не успела.

НБУ на прошедшей неделе военные облигации не покупал. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 225 млрд. грн. из планируемых 400. Думаю, что по достижению 400 будет начата новая программа.

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 31.169 млрд. грн, (неделей ранее 34.511 млрд. грн,)

Отрицательная эмиссия набирает обороты. С начала войны из оборота было изъято 57.323 млрд. грн. Слухи о безудержной эмиссии вновь оказались сильно преувеличены.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 229.351 млрд. грн. (неделей ранее 237.281 млрд. грн.) Сверхликвидность банковской системы сохраняется. Сокращение ликвидности происходит значительно меньшими темпами, чем гривна изымается из оборота. Наиболее вероятной причиной этого является выход из долгосрочных активов.

Расходы казначейства превысили доходы на 24.368 млрд. грн. (неделей ранее 14.528 млрд. грн.) Расходы выглядят весьма умеренными.

За неделю было обналичено 2.306 млрд. грн. (неделей ранее инкассировано 0.909 млрд. грн.) Результат ничем не примечателен. Это первая неделя обналички после нескольких недель постоянной инкассации, объем не вышел за рамки довоенных значений. Впрочем, на тонком наличном рынке валюты это могло сказаться.

НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников и немного своей, под критический импорт.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 7,60;
Продал – 969,80.
Отличие от прошлой недели минимально.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 13:09

  Игорь Алексеевич написав:я понял здесь как всегда писанина у кого грн, ждут курс 25, кто сидит в баксе, то ждёт 50 :P
и будут спорить бесконечно, успокаивая в первую очередь самого себя :P

ну є ще Алекси які "па8" чекають :lol:
сидимо на підсосі західних грошей, при цьому не створюючи умов для підтримки внутрішнього виробництва. якщо не змінюються умови, то чому повинен змінюватись результат :lol:
bamper
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 14:16

bamper економіка то ясно,бариги-канторки не є учасниками міжбанку, тому вони зі стелі той курс пишуть. вони за день 1-2 грн підняли, що немає екон підгрунтя.
samvexler
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 14:23

  samvexler написав:немає екон підгрунтя.

Річна інфляція в Україні у червні прискорилась до 21,5% – Держстат

ВВП України у 2022 році впаде не менше ніж на 35%, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

здається Ви не ті новини читаєте
bamper
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 14:23

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............11.07.2022...........12.07.2022
дата розрахунку..............08.07.2022............11.07.2022
Євро.................................29,701...................29,5109...-0.64%
Долар США......................29,2549.................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0088 (вчера 1.0152).
Официальный курс евро опустился ниже курса, по которому НБУ продает доллары на МБ (29.5475). До паритета осталось менее 1%.

Индекс доллара DXY в 15-00 107.81 (вчера 107.15)
После выходных рост продолжился. Есть очередной рекорд.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 14:31

  samvexler написав:bamper економіка то ясно,бариги-канторки не є учасниками міжбанку, тому вони зі стелі той курс пишуть. вони за день 1-2 грн підняли, що немає екон підгрунтя.

Ті самі бариги у НБУ. Масштаби лише інші.
копейка
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 15:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Главное барыжничество - брать по 29.5 и пихать по 37.1 обычным гражданам.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 16:05

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 36.90 37.20
🇪🇺EUR 37.45 37.85

🇺🇸USD 36.90 37.10
🇪🇺EUR 37.20 37.50

растём...
🇺🇸USD 37.70 38.20
🇪🇺EUR 37.90 38.50
edvardd
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нбу пора бы уже и отпустить покупку
godGamer
 
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