так завжди можете купити у небариг з банків які не гоняють за день на гривню чи дві, чи не можете? яке економічно підгрунтя якщо все в ручному рижимі і ринок як таковий тільки у "бариг" залишився
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 лип, 2022 16:22
так завжди можете купити у небариг з банків які не гоняють за день на гривню чи дві, чи не можете? яке економічно підгрунтя якщо все в ручному рижимі і ринок як таковий тільки у "бариг" залишився
Додано: Пон 11 лип, 2022 16:22
Додано: Пон 11 лип, 2022 16:23
Валютный рынок в контексте ДС
bamper мені було б краще як в той рік що був по 4-65 при офіційному 5-05...тоді я не був конкретним лохом якого кинув барига з гонтарєвою і не скидав доляри як деякі в паніці що доляру капєць
Додано: Пон 11 лип, 2022 16:30
Додано: Пон 11 лип, 2022 16:37
-а які ще потрібні умови коли і перевірки бієнєсам припиняли і т.д..і т.п і наприклад у моєму містечку далекому від війни,біля залізничної колії стоїть угроблений комбікормовий завод який в девяності ще навіть геркулес виробляв...,і це при тому що зерно пшениці і т.д..не має як вивозити і чомусь ніхто не хоче вложитись в виробнитво круп,пластівців,комбікормів і того ж борошна...
-мабудь "ліцензія"тільки у мафії..
Додано: Пон 11 лип, 2022 16:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Хто робить графіки треба би оновлений графік по грн овгз і з кольорами
Знайшов цей
Якщо правильно розумію то в липні 35 млрд, серпні 31 (а з процентами 38 та 40 відповідно). Далі пропуск і жовтень, листопад та грудень приблизно по 25.
Якщо ж прикинути, що зе і ко заходили, щоб вийти літом, то є велика ймовірність, що коли вийдуть в серпні з грн овгз в долари по 29, відпустять курс.
Точніші дати треба довго коперсатись.
Додано: Пон 11 лип, 2022 17:00
Все буде добре!©
За пару днів таке🤔 - то вже не ракета, а якась пістааааа!
То що там казали про військові облігації і "шалено високі" ставки по гривнедепо?)))
Таксссс - значить минула моя зарплата + премія = ~3200долярчиків(яку моя дружина на щастя таки зафіксувала в #нікомунепотрібному) ))
А от тепер(цього місяця) моя зарплата + премія буде = ~ 2950долярчиків?
Мінус 250долярчиків за 1 тиждень на рівному місці?
Ну нічо, терпимо... - головне, щоб на осінь не перетворилось з 3200 на 2200 #нікомунепотрібних
п.с.
Коротше, на осінь вже треба "мацати" свої старі кордони, а своїми ракетами "прощупувати" на міцність воєнні частини підо-рашки!
Додано: Пон 11 лип, 2022 17:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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