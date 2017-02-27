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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9657965896599660
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 16:22

  samvexler написав:bamper економіка то ясно,бариги-канторки не є учасниками міжбанку, тому вони зі стелі той курс пишуть. вони за день 1-2 грн підняли, що немає екон підгрунтя.

так завжди можете купити у небариг з банків які не гоняють за день на гривню чи дві, чи не можете? яке економічно підгрунтя якщо все в ручному рижимі і ринок як таковий тільки у "бариг" залишився
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 16:22

  BIGor написав:Вести с полей, обл. центр на западной Украине - долара/Евро в банках нет.

Нашлись Евро в обменке - куплено по 37,7.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 16:23

Валютный рынок в контексте ДС

bamper мені було б краще як в той рік що був по 4-65 при офіційному 5-05...тоді я не був конкретним лохом якого кинув барига з гонтарєвою і не скидав доляри як деякі в паніці що доляру капєць :lol:
Lox
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 16:30

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 36.90 37.20
🇪🇺EUR 37.45 37.85

🇺🇸USD 36.90 37.10
🇪🇺EUR 37.20 37.50

растём...
🇺🇸USD 37.70 38.20
🇪🇺EUR 37.90 38.50


это уже ракета..киты 38.50
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 16:37

  bamper написав:
  Игорь Алексеевич написав:я понял здесь как всегда писанина у кого грн, ждут курс 25, кто сидит в баксе, то ждёт 50 :P
и будут спорить бесконечно, успокаивая в первую очередь самого себя :P

ну є ще Алекси які "па8" чекають :lol:
сидимо на підсосі західних грошей, при цьому не створюючи умов для підтримки внутрішнього виробництва. якщо не змінюються умови, то чому повинен змінюватись результат :lol:

-а які ще потрібні умови коли і перевірки бієнєсам припиняли і т.д..і т.п і наприклад у моєму містечку далекому від війни,біля залізничної колії стоїть угроблений комбікормовий завод який в девяності ще навіть геркулес виробляв...,і це при тому що зерно пшениці і т.д..не має як вивозити і чомусь ніхто не хоче вложитись в виробнитво круп,пластівців,комбікормів і того ж борошна...
-мабудь "ліцензія"тільки у мафії..
Lox
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 16:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хто робить графіки треба би оновлений графік по грн овгз і з кольорами

Знайшов цей
Зображення
Якщо правильно розумію то в липні 35 млрд, серпні 31 (а з процентами 38 та 40 відповідно). Далі пропуск і жовтень, листопад та грудень приблизно по 25.
Якщо ж прикинути, що зе і ко заходили, щоб вийти літом, то є велика ймовірність, що коли вийдуть в серпні з грн овгз в долари по 29, відпустять курс.
Точніші дати треба довго коперсатись.
Niro
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 16:53

евро поплыл-так и 0.9 увидим к осени
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 17:00

Все буде добре!©

  shatenerbi написав:это уже ракета..киты 38.50

За пару днів таке🤔 - то вже не ракета, а якась пістааааа! :mrgreen:

То що там казали про військові облігації і "шалено високі" ставки по гривнедепо?)))

Таксссс - значить минула моя зарплата + премія = ~3200долярчиків(яку моя дружина на щастя таки зафіксувала в #нікомунепотрібному) ))
А от тепер(цього місяця) моя зарплата + премія буде = ~ 2950долярчиків? :shock:
Мінус 250долярчиків за 1 тиждень на рівному місці? :shock:

Ну нічо, терпимо... - головне, щоб на осінь не перетворилось з 3200 на 2200 #нікомунепотрібних :roll:

п.с.
Коротше, на осінь вже треба "мацати" свої старі кордони, а своїми ракетами "прощупувати" на міцність воєнні частини підо-рашки! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 17:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Lox написав:тоді я не був конкретним лохом якого кинув барига з гонтарєвою і не скидав доляри як деякі в паніці що доляру капєць

Цікавий у вас нік🤔 :D
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