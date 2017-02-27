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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 966096619662966396649665>
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 19:15

  Ой+ написав:
  bamper написав:для того щоб платити Вам $3000 потрібно щоб інші працювали не за $300.
подумайте над цим коли буде час.
Якщо армія та інші силовики коло 1 млн., а всього платили податки 10 млн (зараз менше) значить 9 повинні утримати одного силовика ну і ще кавалок вчителя-лікаря і т.д. та надцять пенсіонерів, дітей і т.д. Навіть, якщо працюючим не дати нічого і забрати, те що мож забрати (депозити, облігації), то надовго при такому розкладі не вистачить.
Так, тому вся надія на західних партнерів. Поки що вони покривають 50% наших видатків. Поки що...
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 19:24

  greenozon написав:недавно дізнався ціаву деталь - виявляється воякам ЗСУ платять не зарплату, а вони отримують грошове забезпечення + премію

https://www.budgetnyk.com.ua/article/42 ... vtsv#anc_1

Наймані працівники за свою роботу отримують заробітну плату, а військовослужбовці — грошове забезпечення. Грошове забезпечення зарплатою не вважається. Та й відносини, у яких перебуває військовослужбовець розглядаються не як трудові, а як служба. Це значить, що на військовослужбовців не поширюється КЗпП і з ними не укладається трудовий договір (лист Мінсоцполітики від 24.07.2013 р. № 774/13/84-13). Це не означає, що військовослужбовці мають гірший правовий захист, але є свої нюанси

В копилку интересного - Солнце встает на востоке,а заходит на западе😊
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 19:39

недавно кто-то из колег спрашивал на ветке о надёжности сейфов в банках.
Советую уделить пять минут и прочитать если ещё не видели это.
Прямо сюжет для Голливуда,типы нереально крутые аферисты!
https://m.antikor.com.ua/articles/55899 ... i_na_desja
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 19:58

Америка звинувачує чиновників в розкраданні допомоги...

https://interfax.com.ua/news/general/845283.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 20:09

  greenozon написав:Америка звинувачує чиновників в розкраданні допомоги...

https://interfax.com.ua/news/general/845283.html

она что Америку открыла :lol: у нас до войны был самый дорогой километр дороги на планете Земля при большом будивництве
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 20:12

  asti написав:
  Ой+ написав:
  bamper написав:для того щоб платити Вам $3000 потрібно щоб інші працювали не за $300.
подумайте над цим коли буде час.
Якщо армія та інші силовики коло 1 млн., а всього платили податки 10 млн (зараз менше) значить 9 повинні утримати одного силовика ну і ще кавалок вчителя-лікаря і т.д. та надцять пенсіонерів, дітей і т.д. Навіть, якщо працюючим не дати нічого і забрати, те що мож забрати (депозити, облігації), то надовго при такому розкладі не вистачить.
Так, тому вся надія на західних партнерів. Поки що вони покривають 50% наших видатків. Поки що...

а тепер для загальної картини новина:
Конгресменка Спартц пояснила свої претензії: річ не в Єрмаку, а в контролі над допомогою Україні
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/11/7357588/
Вона заявила, що "зустрічалася майже з кожним керівником адміністрації і парламенту" України, щоб викласти пропозиції щодо можливої системи нагляду за використанням допомоги США, "але ваша сторона (Київ) з цим не погодилася".

навіть війна не змогла зламати систему корупції що й досі існує на всіх поверхах влади.
і кришується вся ця система з кабінету президента. і всі наші партнери про неї знають.
і саме тому виникаються додаткові питання і затримки в надані допомоги.
bamper
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 20:46

  alex_dvornichenko написав:
  копейка написав:Для того, щоб підтримати Україну поки що досить невеликих (з точки зору партнерів) коштів. Згадайте скільки було вертолётных грошей при ковиді та скільки виділяють Україні зараз.

Економіка для країни, як бізнес для керівника.
Немає економіки - немає можливостей, чим вільніші економічні процеси і менший податковий тиск тим більше зайде в країну потоків через вхід іноземних інвесторів, яким цікаво не тимчасовий розпил.
"Просто дайте грошей", це не економіка.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 20:48

  копейка написав:"Просто дайте грошей", це не економіка.

Не будет у нас нормальной экономики, пока фашисты не от-бутся. Так что надеемся на фин.помощь.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 20:52

  alex_dvornichenko написав:
  копейка написав:"Просто дайте грошей", це не економіка.

Не будет у нас нормальной экономики, пока фашисты не от-бутся. Так что надеемся на фин.помощь.

До війни було те саме, якщо не забули. Навіть війна процесів корупції не зупинила.
копейка
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 20:53

  Ой+ написав:
  bamper написав:для того щоб платити Вам $3000 потрібно щоб інші працювали не за $300.
подумайте над цим коли буде час.

Якщо армія та інші силовики коло 1 млн., а всього платили податки 10 млн (зараз менше) значить 9 повинні утримати одного силовика ну і ще кавалок вчителя-лікаря і т.д. та надцять пенсіонерів, дітей і т.д. Навіть, якщо працюючим не дати нічого і забрати, те що мож забрати (депозити, облігації), то надовго при такому розкладі не вистачить.


Прошло аж несколько месяцев пока народ стал задумываться и понимать, насколько глупа оказалась идея...Кстати, есть у кого инфа, на основании чего и советовавшись хоть с кем то, принималось решение озолотить тех, кто не за золотом туда пошёл.Собственно никто и не возражает о достойном вознаграждении защитников, но есть много НО...Платятся деньги, которых просто НЕТ, т е заёмные деньги идут на оплату.При этом срезается практически всё остальное.Пенсионеры, увидев повышение с 1 июля в ах.уе, получив прибавку в 8, 20, 45 гривен...Таким образом создан дичайший перекос в доходах разных групп населения.Ну ладно айтишники, их относительно мало и платят им не госудаоство, а работодатель.Вопрос вызывает премия в тылу.Патрулируют. меняют умывальники и унитазы в казарме и т д...и 44+, когда остальные или сокращены или в два раза урезаны.Конечно дулярчикам ничего не остаётся как приглашать на свою смену, но туда уже и попасть нелегко, судя по тому, что масса людей в брони сидит...ну давайте второй и третий миллион наберём по 44+.Суть вопроса в том - как и когда этот маразм прекратится.На нашей территории 70-80 тыщ орков и наш миллион...Не берусь кого то ляпать, но явно тут что то не сростается.Стандартные фразы о длине границ и круглосуточном патрулировании не нужно опять поднимать, это бред и отговорки.Скорее всего мы свидетели очередного огромного просчёта.И скорее перекос был оправдан в расчёте на быструю победу, но далее так продолжаться не может.Ещё раз напомню свой вопрос - кто замутил всю эту глупость, ну кроме главы конечно.Кто подсказал и подсчитал мудрую мысль и цифру.Один Асти тут неоднократно мягко и неуверенно пытался поднять тему, но побаивался, мол как же это ...на святую корову мычать.
Кучинелли
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