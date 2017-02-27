Кучинелли написав:

Ой+ написав: bamper написав: для того щоб платити Вам $3000 потрібно щоб інші працювали не за $300.

подумайте над цим коли буде час. для того щоб платити Вам $3000 потрібно щоб інші працювали не за $300.подумайте над цим коли буде час.

Якщо армія та інші силовики коло 1 млн., а всього платили податки 10 млн (зараз менше) значить 9 повинні утримати одного силовика ну і ще кавалок вчителя-лікаря і т.д. та надцять пенсіонерів, дітей і т.д. Навіть, якщо працюючим не дати нічого і забрати, те що мож забрати (депозити, облігації), то надовго при такому розкладі не вистачить. Якщо армія та інші силовики коло 1 млн., а всього платили податки 10 млн (зараз менше) значить 9 повинні утримати одного силовика ну і ще кавалок вчителя-лікаря і т.д. та надцять пенсіонерів, дітей і т.д. Навіть, якщо працюючим не дати нічого і забрати, те що мож забрати (депозити, облігації), то надовго при такому розкладі не вистачить.

Прошло аж несколько месяцев пока народ стал задумываться и понимать, насколько глупа оказалась идея...Кстати, есть у кого инфа, на основании чего и советовавшись хоть с кем то, принималось решение озолотить тех, кто не за золотом туда пошёл.Собственно никто и не возражает о достойном вознаграждении защитников, но есть много НО...Платятся деньги, которых просто НЕТ, т е заёмные деньги идут на оплату.При этом срезается практически всё остальное.Пенсионеры, увидев повышение с 1 июля в ах.уе, получив прибавку в 8, 20, 45 гривен...Таким образом создан дичайший перекос в доходах разных групп населения.Ну ладно айтишники, их относительно мало и платят им не госудаоство, а работодатель.Вопрос вызывает премия в тылу.Патрулируют. меняют умывальники и унитазы в казарме и т д...и 44+, когда остальные или сокращены или в два раза урезаны.Конечно дулярчикам ничего не остаётся как приглашать на свою смену, но туда уже и попасть нелегко, судя по тому, что масса людей в брони сидит...ну давайте второй и третий миллион наберём по 44+.Суть вопроса в том - как и когда этот маразм прекратится.На нашей территории 70-80 тыщ орков и наш миллион...Не берусь кого то ляпать, но явно тут что то не сростается.Стандартные фразы о длине границ и круглосуточном патрулировании не нужно опять поднимать, это бред и отговорки.Скорее всего мы свидетели очередного огромного просчёта.И скорее перекос был оправдан в расчёте на быструю победу, но далее так продолжаться не может.Ещё раз напомню свой вопрос - кто замутил всю эту глупость, ну кроме главы конечно.Кто подсказал и подсчитал мудрую мысль и цифру.Один Асти тут неоднократно мягко и неуверенно пытался поднять тему, но побаивался, мол как же это ...на святую корову мычать.