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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 96619662966396649665>
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 20:55

  копейка написав:
  alex_dvornichenko написав:
  копейка написав:"Просто дайте грошей", це не економіка.

Не будет у нас нормальной экономики, пока фашисты не от-бутся. Так что надеемся на фин.помощь.

До війни було те саме, якщо не забули. Навіть війна процесів корупції не зупинила.

Нет, нельзя сравнивать то что было до войны и во время. И экономические процессы совсем не те, не говоря уже о потребительских настроениях и вообще мировосприятии людей.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 20:57

  konstantin kirovograd написав:недавно кто-то из колег спрашивал на ветке о надёжности сейфов в банках.
Советую уделить пять минут и прочитать если ещё не видели это.
Прямо сюжет для Голливуда,типы нереально крутые аферисты!
https://m.antikor.com.ua/articles/55899 ... i_na_desja
Да уж, в нашей стране /до недавнего времени/ только недвига (да и то не всегда) была самым надёжным хранилищем сбережений - хоть и подешевеет но останется))
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 20:58

  Кучинелли написав:Скорее всего мы свидетели очередного огромного просчёта. И скорее перекос был оправдан в расчёте на быструю победу, но далее так продолжаться не может.

Или как вариант было обещано: на армию денег не жалейте, мы дадим. Время покажет.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 21:07

  alex_dvornichenko написав:Нет, нельзя сравнивать то что было до войны и во время. И экономические процессы совсем не те, не говоря уже о потребительских настроениях и вообще мировосприятии людей.

Та ніхто не сперечається. Але економіка має працювати.
Те, що зараз крадуть не менше, це більший злочин, але фактично нічого не змінилося.
Тут хочеш порівнюй, а бажаеш – ні.
копейка
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 21:09

  Кучинелли написав:
  Ой+ написав:
  bamper написав:для того щоб платити Вам $3000 потрібно щоб інші працювали не за $300.
подумайте над цим коли буде час.

Якщо армія та інші силовики коло 1 млн., а всього платили податки 10 млн (зараз менше) значить 9 повинні утримати одного силовика ну і ще кавалок вчителя-лікаря і т.д. та надцять пенсіонерів, дітей і т.д. Навіть, якщо працюючим не дати нічого і забрати, те що мож забрати (депозити, облігації), то надовго при такому розкладі не вистачить.
Прошло аж несколько месяцев пока народ стал задумываться и понимать, насколько глупа оказалась идея...Кстати, есть у кого инфа, на основании чего и советовавшись хоть с кем то, принималось решение озолотить тех, кто не за золотом туда пошёл.Собственно никто и не возражает о достойном вознаграждении защитников, но есть много НО...Платятся деньги, которых просто НЕТ, т е заёмные деньги идут на оплату.При этом срезается практически всё остальное.Пенсионеры, увидев повышение с 1 июля в ах.уе, получив прибавку в 8, 20, 45 гривен...Таким образом создан дичайший перекос в доходах разных групп населения.Ну ладно айтишники, их относительно мало и платят им не госудаоство, а работодатель.Вопрос вызывает премия в тылу.Патрулируют. меняют умывальники и унитазы в казарме и т д...и 44+, когда остальные или сокращены или в два раза урезаны.Конечно дулярчикам ничего не остаётся как приглашать на свою смену, но туда уже и попасть нелегко, судя по тому, что масса людей в брони сидит...ну давайте второй и третий миллион наберём по 44+.Суть вопроса в том - как и когда этот маразм прекратится.На нашей территории 70-80 тыщ орков и наш миллион...Не берусь кого то ляпать, но явно тут что то не сростается.Стандартные фразы о длине границ и круглосуточном патрулировании не нужно опять поднимать, это бред и отговорки.Скорее всего мы свидетели очередного огромного просчёта.И скорее перекос был оправдан в расчёте на быструю победу, но далее так продолжаться не может.Ещё раз напомню свой вопрос - кто замутил всю эту глупость, ну кроме главы конечно.Кто подсказал и подсчитал мудрую мысль и цифру.Один Асти тут неоднократно мягко и неуверенно пытался поднять тему, но побаивался, мол как же это ...на святую корову мычать.
Да, пытался, за что был забанен на недельку. Но меня больше волнуют не выплаты военным на фронте, а "гробовые" 15 лямов. Видимо те, кто решил платить такие деньги действительно считали наших военных (в 90% случаев обычных сельских парней) бессмертными! Чтож теперь ситуацию придется исправлять эмиссией и, как следствие, курсом//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 21:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Да, пытался, за что был забанен на недельку. Но меня больше волнуют не выплаты военным на фронте, а "гробовые" 15 лямов. Видимо те, кто решил платить такие деньги действительно считали наших военных (в 90% случаев обычных сельских парней) бессмертными! Чтож теперь ситуацию придется исправлять эмиссией и, как следствие, курсом//)


Я тоже не собираюсь отбирать у военных доход.Как раз в контексте темы хочу найти выход из ситуации.Точнее возможные варианты.Ты предложил самый очевидный - эмиссия.Но тогда в продолжение нужно будет индексировать пенсии и зарплаты хотя бы на какой то процент.Просто дико. что в одну сторону валят не считая, а в другую экономят на всём.Ещё пример - снизят температуру зимой до 16 градусей, чтобы сэкономить на людях несколько ярдов, тут же их отдав на вышеупомянутый вопрос за месяц - полтора.Ну и курс равновесный, логичный, исторически подтверждённый прошлым 3х кратным девалом - это около 100.Причём в нынешних более жутких обстоятельствах, видимо и выше...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 21:18

  Кучинелли написав:Суть вопроса в том - как и когда этот маразм прекратится.На нашей территории 70-80 тыщ орков и наш миллион...Не берусь кого то ляпать, но явно тут что то не сростается.Стандартные фразы о длине границ и круглосуточном патрулировании не нужно опять поднимать, это бред и отговорки.Скорее всего мы свидетели очередного огромного просчёта.И скорее перекос был оправдан в расчёте на быструю победу, но далее так продолжаться не может.Ещё раз напомню свой вопрос - кто замутил всю эту глупость, ну кроме главы конечно.Кто подсказал и подсчитал мудрую мысль и цифру.Один Асти тут неоднократно мягко и неуверенно пытался поднять тему, но побаивался, мол как же это ...на святую корову мычать.

Другого выхода нет. Мобилизация никакая. Сколотить и содержать регулярно редеющую на фронтах армию можно только высокой премией. Орков раз в 5 больше, а не 70-80 тысяч.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 21:21

Кучинелли

А может это не ошибка? А подготовленная экономическая диверсия? Созданы условия при которых, Украина в принципе не может позволить сколь-нибудь длительную войну?
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 21:24

Там где хорошо и много платят, там должна быть очередь желающих и конкуренция. Кто-то видит очереди на передний край?

Что касается 80 тысяч орков - не несите чушь. 150+- тысяч - это только в Украине. На обеспечение их деятельности работают все остальные сотни и сотни тысяч военных в оркостане. Наш "миллион" - это тоже те, кто и воюет, и кто обеспечивает.

Выход? Не знаю. Думаю надо уменьшать выплаты в тылу, чтобы стимулировать их идти на фронт.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 21:24

  ryabchenko2 написав:Кучинелли

А может это не ошибка? А подготовленная экономическая диверсия? Созданы условия при которых, Украина в принципе не может позволить сколь-нибудь длительную войну?

навіть без таких умов довготривала війна не вигідна Україні так як економічний вплив інших факторів (знищення інфрастуктури, переробних заводів, блокування експорту тощо) набагато більший ніж на економіку ворога.
bamper
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