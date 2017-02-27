Додано: Пон 11 лип, 2022 22:49

Zebra написав: Другого выхода нет. Мобилизация никакая. Сколотить и содержать регулярно редеющую на фронтах армию можно только высокой премией. Орков раз в 5 больше, а не 70-80 тысяч. Другого выхода нет. Мобилизация никакая. Сколотить и содержать регулярно редеющую на фронтах армию можно только высокой премией. Орков раз в 5 больше, а не 70-80 тысяч.

Нет там никаких в 5 раз больше..Наоборот,у нас численное превосходство в живой силе,хотя при наступлении,должно быть как раз наоборот в соотношении 1к 4-5.Вот в технике-тут совершенная печаль,качество лучше,но меньше в разы. А какого х.. извинияюсь,мы с армией примерно в 260тыс уже третий месяц контратакуем в противоположном направлении,это большой вопрос,в частности к руководству страны и командующего,умудрившихся так бездарно проср... фронт в Луганской области.В этой стране куда ни ткни,везде вместо голов одни ж....Сначала говорят и обещают-потом думают и считают.Курс считаю и так удерживается на весьма оптимистичной ноте,благодаря поддержке Запада со всех сторон.Если эта нить истончится или прервется,благодаря вот таким вот скандалам из за Ермаков и Татаровых,будет печаль дикая,даже не рискну предположить цифер что можно будет увидать на обменниках.