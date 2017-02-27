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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9662966396649665>
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 21:32

  Hotab написав:Там где хорошо и много платят, там должна быть очередь желающих и конкуренция. Кто-то видит очереди на передний край?

Что касается 80 тысяч орков - не несите чушь. 150+- тысяч - это только в Украине. На обеспечение их деятельности работают все остальные сотни и сотни тысяч военных в оркостане. Наш "миллион" - это тоже те, кто и воюет, и кто обеспечивает.

Выход? Не знаю. Думаю надо уменьшать выплаты в тылу, чтобы стимулировать их идти на фронт.


Цифра 70-80 это Жданова, военный эсперт, каждый день на массе каналов вещающий.Очереди не на передний край, а в военкоматах, с отсылкой в ожидание.Я и писал, что в тылу премия несколько себя не оправдывает.Выход скорее должен быть больше финансово - экономический.И тут явно одно - чем дольше перспектива войны, тем выход нужно искать более срочно.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 21:36

  Кучинелли написав:
  Hotab написав:Там где хорошо и много платят, там должна быть очередь желающих и конкуренция. Кто-то видит очереди на передний край?

Что касается 80 тысяч орков - не несите чушь. 150+- тысяч - это только в Украине. На обеспечение их деятельности работают все остальные сотни и сотни тысяч военных в оркостане. Наш "миллион" - это тоже те, кто и воюет, и кто обеспечивает.

Выход? Не знаю. Думаю надо уменьшать выплаты в тылу, чтобы стимулировать их идти на фронт.


Цифра 70-80 это Жданова, военный эсперт, каждый день на массе каналов вещающий.Очереди не на передний край, а в военкоматах, с отсылкой в ожидание.Я и писал, что в тылу премия несколько себя не оправдывает.Выход скорее должен быть больше финансово - экономический.И тут явно одно - чем дольше перспектива войны, тем выход нужно искать более срочно.


наче і черги є і платять більше ніж середня в рази, а вже у деяких містах по кущам сидять в кожному парку комісари
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 21:38

  ryabchenko2 написав:Кучинелли
А может это не ошибка? А подготовленная экономическая диверсия? Созданы условия при которых, Украина в принципе не может позволить сколь-нибудь длительную войну?
Не думаю, что это диверсия; Украина сама, безусловно, не смогла бы долго сопротивлятся России - слишком уж разные весовые категории - всё равно что поставить в ринг взрослого КМС-ника под центнер весом и худого 16-ти летнего ботана. Если б не запад с его масштабной военной и финансовой помощью Украина скорее всего уже бы ... в общем не было б Украины))
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 21:59

asti

Вполне, возможно, что это было сделано, чтобы и для Запада помощь нам стала относительно непосильной.
Приблизительные затраты только на оплату л/с и выплаты погибшим/ раненным.
военные на фронте, 100 тыс * 120 тыс = 12 млрд. грн.
военные, мвд, пожарные и прочие в тылу 900 тыс * 45 тыс = 40,5 млрд. грн.
выплаты погибшим 3 тыс * 15 млн. = 45 млрд. грн.
выплаты раненынм 10 тыс * 100 тыс = 1 млрд. грн.

98,5 млрд. грн.
здесь нет затрат, на питание, обмундирование, перевозку, логистику, вооружение
- т.е. только на содержание личного состава в месяц расходуется весь годовой бюджет МО.

за год - это будет ВЕСЬ годовой бюджет Украины

Эти цифры должны были пройти какую-то проверку, получены визы соотв. министерств. Т.е. если бы эта ошибка, то она была отловлена.
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 22:06

  ryabchenko2 написав:Эти цифры должны были пройти какую-то проверку, получены визы соотв. министерств. Т.е. если бы эта ошибка, то она была отловлена.

які перевірки? ще "два-три тижні максимум" :lol:
bamper
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 22:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ryabchenko2 написав:выплаты погибшим 3 тыс * 15 млн. = 45 млрд. грн.

Арахамия цифры больше называл. Так что в этой графе возможно надо еще на 2 умножить. Хотя и без этого затраты ппц.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 22:36

  ryabchenko2 написав: мвд, пожарные и прочие в тылу 900 тыс * 45 тыс = 40,5 млрд. грн.

Эти категории началом войны в любых/всех областях также получают надбавку 30 тыс. ?

ЗЫ. Известный обозреватель А. называл цифру погибших воинов 10тыс.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 22:49

  Zebra написав:Другого выхода нет. Мобилизация никакая. Сколотить и содержать регулярно редеющую на фронтах армию можно только высокой премией. Орков раз в 5 больше, а не 70-80 тысяч.


Нет там никаких в 5 раз больше..Наоборот,у нас численное превосходство в живой силе,хотя при наступлении,должно быть как раз наоборот в соотношении 1к 4-5.Вот в технике-тут совершенная печаль,качество лучше,но меньше в разы. А какого х.. извинияюсь,мы с армией примерно в 260тыс уже третий месяц контратакуем в противоположном направлении,это большой вопрос,в частности к руководству страны и командующего,умудрившихся так бездарно проср... фронт в Луганской области.В этой стране куда ни ткни,везде вместо голов одни ж....Сначала говорят и обещают-потом думают и считают.Курс считаю и так удерживается на весьма оптимистичной ноте,благодаря поддержке Запада со всех сторон.Если эта нить истончится или прервется,благодаря вот таким вот скандалам из за Ермаков и Татаровых,будет печаль дикая,даже не рискну предположить цифер что можно будет увидать на обменниках.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 23:22

Кучинелли, без перемоги все втрачає свій сенс й країни не буде. Краще вже гроші позичати чи випрошувати й вливати військовим ніж програти. Але ж ніхто не знає майбутнього. Хоч у мене і є значна віра у перемогу але її ціну навіть не пробую уявити бо це пусте (тлінь).
ST_11
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 23:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  osafly написав:А какого х.. извинияюсь,мы с армией примерно в 260тыс уже третий месяц контратакуем в противоположном направлении,это большой вопрос,

У вас сложности восприятия информации. Вы сравниваете всю армию Украины (с ВВУЗами, базами хранения, складами, штабами, бухгалтерами и финуправлениями) с ударной групировкой оркоармии. Вы тогда тоже берите у нашей армии только ударную группировку. Без бухгалтеров и прочих бестолковых военных юрЫстов.

  vladimir07 написав:Эти категории началом войны в любых/всех областях также получают надбавку 30 тыс. ?

Да. Увы. Даже на блокпосту в Хусте.
Hotab
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