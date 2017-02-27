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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 лип, 2022 01:41
asti написав: Игорь Алексеевич написав:
я понял здесь как всегда писанина у кого грн, ждут курс 25, кто сидит в баксе, то ждёт 50
и будут спорить бесконечно, успокаивая в первую очередь самого себя
Я жду 100+ к декабрю//))
вы думаете вы от этого сильно выиграете?
Все равно если такое будет то оно до 100 не дойдет ("еще чуть-чуть еще немножко" и ничего не сольете), или сначала не дойдет а потом стрельнет до условных 150, а вы уже и сдавать перехотите ("ну его нах"). Это так всегда, везде, было, есть и будет с большинством. Так что здесь какие-то хотелки вообще никогда не отрабатывают.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Вів 12 лип, 2022 01:54, всього редагувалось 1 раз.
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Alex2007
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Додано: Вів 12 лип, 2022 01:54
Кому цікаво, станом на зараз можна купити долар вигідніше 2ма способами:
- РВС банк (34.56)
- перекази Пейпал (33.45)
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rationalism2
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Додано: Вів 12 лип, 2022 01:59
rationalism2 написав:
Кому цікаво, станом на зараз можна купити долар вигідніше 2ма способами:
- РВС банк (34.56)
- перекази Пейпал (33.45)
Оба эти способа - это дичь:
рвс - скоро комиссию сделают 50%+, причем даже не предупредят заранее,
палка - наверное один из самых геморойных способов, но новички сейчас побегут, а потом будут ломать себе голову с выводами денег. Главное, что хапнули по социальному курсу.
У вас там с моно вчера набежали и наспамили, догадайтесь, шо у вас там будет, когда начнут пелпал "крутить".
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Alex2007
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Додано: Вів 12 лип, 2022 02:58
Доброй ночи всем .Читаю на досуге форум. Некоторым хочется дерзко ответить , некоторых охота увидеть рядом . Особенно советчиков .Так чтобы с прилетом , с осколками , с дымком . Креативненько. Месяца два, минимум. Чтобы после пиздареза мерещились повсюду инопланетяне .И потом послушать на счёт зряплаты. А потом в госпиталь к молодым парням, к ампутантам . Можно в морг , там никто не кусается. Пля , не ожидал на форуме прочитать от домашних пацанов , размышления о зарплате на войне ……Всех приглашаю продолжить беседу на нуле …….или госпитале . Вы так будете спокойно лежать с ранением , а я буду успокаивать , что мол ничего страшного, что оглох, ноги нет , ну или ранение в живот. Денег вам платить меньше надо, потому-что вы подрываете экономику .Раза в три , а то и вообще отменить . За идею ! Ох же и философы . Приятно было читать .
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холява
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