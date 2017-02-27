Додано: Вів 12 лип, 2022 02:58

Доброй ночи всем .Читаю на досуге форум. Некоторым хочется дерзко ответить , некоторых охота увидеть рядом . Особенно советчиков .Так чтобы с прилетом , с осколками , с дымком . Креативненько. Месяца два, минимум. Чтобы после пиздареза мерещились повсюду инопланетяне .И потом послушать на счёт зряплаты. А потом в госпиталь к молодым парням, к ампутантам . Можно в морг , там никто не кусается. Пля , не ожидал на форуме прочитать от домашних пацанов , размышления о зарплате на войне ……Всех приглашаю продолжить беседу на нуле …….или госпитале . Вы так будете спокойно лежать с ранением , а я буду успокаивать , что мол ничего страшного, что оглох, ноги нет , ну или ранение в живот. Денег вам платить меньше надо, потому-что вы подрываете экономику .Раза в три , а то и вообще отменить . За идею ! Ох же и философы . Приятно было читать .