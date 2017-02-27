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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9660966196629663>
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 21:24

  ryabchenko2 написав:Кучинелли

А может это не ошибка? А подготовленная экономическая диверсия? Созданы условия при которых, Украина в принципе не может позволить сколь-нибудь длительную войну?

навіть без таких умов довготривала війна не вигідна Україні так як економічний вплив інших факторів (знищення інфрастуктури, переробних заводів, блокування експорту тощо) набагато більший ніж на економіку ворога.
bamper
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 01:41

  asti написав:
  Игорь Алексеевич написав:я понял здесь как всегда писанина у кого грн, ждут курс 25, кто сидит в баксе, то ждёт 50 :P
и будут спорить бесконечно, успокаивая в первую очередь самого себя :P
Я жду 100+ к декабрю//))


вы думаете вы от этого сильно выиграете?
Все равно если такое будет то оно до 100 не дойдет ("еще чуть-чуть еще немножко" и ничего не сольете), или сначала не дойдет а потом стрельнет до условных 150, а вы уже и сдавать перехотите ("ну его нах"). Это так всегда, везде, было, есть и будет с большинством. Так что здесь какие-то хотелки вообще никогда не отрабатывают.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 12 лип, 2022 01:54, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 01:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кому цікаво, станом на зараз можна купити долар вигідніше 2ма способами:
- РВС банк (34.56)
- перекази Пейпал (33.45)
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 01:59

  rationalism2 написав:Кому цікаво, станом на зараз можна купити долар вигідніше 2ма способами:
- РВС банк (34.56)
- перекази Пейпал (33.45)


Оба эти способа - это дичь:
рвс - скоро комиссию сделают 50%+, причем даже не предупредят заранее,
палка - наверное один из самых геморойных способов, но новички сейчас побегут, а потом будут ломать себе голову с выводами денег. Главное, что хапнули по социальному курсу. :mrgreen:
У вас там с моно вчера набежали и наспамили, догадайтесь, шо у вас там будет, когда начнут пелпал "крутить". :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 07:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Hotab написав:Да. Увы. Даже на блокпосту в Хусте

пир во время чумы какой то

36.50-36.60/37.00-37.20
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 08:31

Запорожье
USD/UAH 37.4/37.9
EUR/UAH 37.55/38.15
edvardd
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1,0005 помацали
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 09:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Райфайзенбанк уже продает доллар дороже чем евро.

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prilepskiy
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 09:38

Україна отримала від США новий грант на $1,7 мільярда

Сполучені Штати Америки направили до України ще $1,7 мільярда грантової допомоги.
Про це у Twitter написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль
«1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду Світового банку та Агенства США з міжнародного розвитку. Це вже другий грант США за останні два тижні, всього сума допомоги склала 3 млрд доларів», — йдеться у повідомленні. Шмигаль подякував США та президенту Джо Байдену за таку підтримку.
Можливо сьогодні-завтра ріст курсу долара зупиниться і відкотиться взад
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 09:55

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