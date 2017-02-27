навіть без таких умов довготривала війна не вигідна Україні так як економічний вплив інших факторів (знищення інфрастуктури, переробних заводів, блокування експорту тощо) набагато більший ніж на економіку ворога.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 лип, 2022 21:24
навіть без таких умов довготривала війна не вигідна Україні так як економічний вплив інших факторів (знищення інфрастуктури, переробних заводів, блокування експорту тощо) набагато більший ніж на економіку ворога.
Додано: Вів 12 лип, 2022 01:41
вы думаете вы от этого сильно выиграете?
Все равно если такое будет то оно до 100 не дойдет ("еще чуть-чуть еще немножко" и ничего не сольете), или сначала не дойдет а потом стрельнет до условных 150, а вы уже и сдавать перехотите ("ну его нах"). Это так всегда, везде, было, есть и будет с большинством. Так что здесь какие-то хотелки вообще никогда не отрабатывают.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 12 лип, 2022 01:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 12 лип, 2022 01:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кому цікаво, станом на зараз можна купити долар вигідніше 2ма способами:
- РВС банк (34.56)
- перекази Пейпал (33.45)
Додано: Вів 12 лип, 2022 01:59
Оба эти способа - это дичь:
рвс - скоро комиссию сделают 50%+, причем даже не предупредят заранее,
палка - наверное один из самых геморойных способов, но новички сейчас побегут, а потом будут ломать себе голову с выводами денег. Главное, что хапнули по социальному курсу.
У вас там с моно вчера набежали и наспамили, догадайтесь, шо у вас там будет, когда начнут пелпал "крутить".
Додано: Вів 12 лип, 2022 07:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 12 лип, 2022 09:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 12 лип, 2022 09:38
Україна отримала від США новий грант на $1,7 мільярда
Сполучені Штати Америки направили до України ще $1,7 мільярда грантової допомоги.
Про це у Twitter написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль
«1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду Світового банку та Агенства США з міжнародного розвитку. Це вже другий грант США за останні два тижні, всього сума допомоги склала 3 млрд доларів», — йдеться у повідомленні. Шмигаль подякував США та президенту Джо Байдену за таку підтримку.
Можливо сьогодні-завтра ріст курсу долара зупиниться і відкотиться взад
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