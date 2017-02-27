RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9660966196629663
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 10:19

  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 37.4/37.9
EUR/UAH 37.55/38.15

USD/UAH 37.60/38.00
EUR/UAH 37.65/38.15
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7606
З нами з: 20.11.08
Подякував: 134 раз.
Подякували: 2124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 10:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:USD/UAH 37.60/38.00
EUR/UAH 37.65/38.15

USD/UAH 37.15/37.60
EUR/UAH 37.25/37.70
dimmon
 
Повідомлень: 7
З нами з: 11.04.19
Подякував: 9 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 10:49

  Alex2007 написав:
  rationalism2 написав:Кому цікаво, станом на зараз можна купити долар вигідніше 2ма способами:
- РВС банк (34.56)
- перекази Пейпал (33.45)


Оба эти способа - это дичь:
рвс - скоро комиссию сделают 50%+, причем даже не предупредят заранее,
палка - наверное один из самых геморойных способов, но новички сейчас побегут, а потом будут ломать себе голову с выводами денег. Главное, что хапнули по социальному курсу. :mrgreen:
У вас там с моно вчера набежали и наспамили, догадайтесь, шо у вас там будет, когда начнут пелпал "крутить". :lol:

У вас є щось краще цієї "дічі"?
rationalism2
 
Повідомлень: 39
З нами з: 11.08.21
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 10:51

Де гравці?))

Щось нема дописів тут - "здав каклєту пА 37, ХХ - куплену недавно пА 35,ХХ"))
Що, вже ніхто тут не бавиться на валютних качелях?))
Як так?)))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3538
З нами з: 18.03.21
Подякував: 135 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
3
3
1
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 10:55

Валютный ринок

  Успіх написав:Щось нема дописів тут - "здав каклєту пА 37, ХХ - куплену недавно пА 35,ХХ"))
Що, вже ніхто тут не бавиться на валютних качелях?))
Як так?)))

Гроші люблять тишу. Я потроху здаю. Брав котлету ще по 35.8.
Одразу не маю потреби здавати все.
knoppixx
 
Повідомлень: 426
З нами з: 19.02.12
Подякував: 28 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 10:56

  Успіх написав:Щось нема дописів тут - "здав каклєту пА 37, ХХ - куплену недавно пА 35,ХХ"))
Що, вже ніхто тут не бавиться на валютних качелях?))
Як так?)))
Через 2 дні з'являться: здав по 39,ХХ...
asti
 
Повідомлень: 2799
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 545 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 11:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  rationalism2 написав:- РВС банк (34.56)

вы забыли добавить что счет там месят открывают
и ихнюю привычку без предупреждения повышать % за конвертацию сегодня, а уведомлять об это завтра, уже мемы по сети ходят
Зображення
и это только процент банка там еще прочие сервисы в связке свой берут
также не забывайте что вывести с рвс куда либо вообще - тот же закшварный процент(13,8 на сегодня). если застрянут там деньги сможете без потерь только в магазине покупать
  rationalism2 написав:- перекази Пейпал (33.45)

нет там такого курса
через 2-3 дня происходит списание по актуальному курсу 36+
потом всякие дурачки пишут по чатам что банк оказывается пи**рас
Зображення
видите вроде "выгодный" курс по карте - не ведитесь. очевидно что в банках работают сплошные мошенники. через пару дней пересчитают по выгодному для них курсу, если оплата была с дебетки еще и минус по карте получите с конскими процентами за овердрафт. касается как пайпалов так и обнала заграницей
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 584
З нами з: 29.11.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 11:14

  dimmon написав:
  edvardd написав:USD/UAH 37.60/38.00
EUR/UAH 37.65/38.15

USD/UAH 37.15/37.60
EUR/UAH 37.25/37.70


Киев,наверное.??
shatenerbi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1459
З нами з: 01.07.12
Подякував: 39 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 11:16

  Успіх написав:Щось нема дописів тут - "здав каклєту пА 37, ХХ - куплену недавно пА 35,ХХ"))
Що, вже ніхто тут не бавиться на валютних качелях?))
Як так?)))
як вважаєшь, з ростом курса доллара народна підтримка арміїї буде рости-знижуватися-зостанеться однаковою ?
Grand Touring
 
Повідомлень: 973
З нами з: 23.03.20
Подякував: 306 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 11:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  wtf написав:через 2-3 дня происходит списание по актуальному курсу 36+


По актуальному картковому курсу банку на момент списання. Зараз він 32.18. Якщо через 3 дні буде такий самий - нічого додатково не спишеться.
rationalism2
 
Повідомлень: 39
З нами з: 11.08.21
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9660966196629663
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3085, 3086, 3087
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30860 32950103
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лип, 2022 10:10
wtf
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 160, 161, 162
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1613 11273691
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 лип, 2022 19:21
BIGor
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22531505
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.