rationalism2 написав:Кому цікаво, станом на зараз можна купити долар вигідніше 2ма способами: - РВС банк (34.56) - перекази Пейпал (33.45)
Оба эти способа - это дичь: рвс - скоро комиссию сделают 50%+, причем даже не предупредят заранее, палка - наверное один из самых геморойных способов, но новички сейчас побегут, а потом будут ломать себе голову с выводами денег. Главное, что хапнули по социальному курсу. У вас там с моно вчера набежали и наспамили, догадайтесь, шо у вас там будет, когда начнут пелпал "крутить".
вы забыли добавить что счет там месят открывают и ихнюю привычку без предупреждения повышать % за конвертацию сегодня, а уведомлять об это завтра, уже мемы по сети ходят и это только процент банка там еще прочие сервисы в связке свой берут также не забывайте что вывести с рвс куда либо вообще - тот же закшварный процент(13,8 на сегодня). если застрянут там деньги сможете без потерь только в магазине покупать
rationalism2 написав:- перекази Пейпал (33.45)
нет там такого курса через 2-3 дня происходит списание по актуальному курсу 36+ потом всякие дурачки пишут по чатам что банк оказывается пи**рас видите вроде "выгодный" курс по карте - не ведитесь. очевидно что в банках работают сплошные мошенники. через пару дней пересчитают по выгодному для них курсу, если оплата была с дебетки еще и минус по карте получите с конскими процентами за овердрафт. касается как пайпалов так и обнала заграницей