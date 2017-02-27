Додано: Вів 12 лип, 2022 11:06

rationalism2 написав: - РВС банк (34.56) - РВС банк (34.56)

rationalism2 написав: - перекази Пейпал (33.45) - перекази Пейпал (33.45)

вы забыли добавить что счет там месят открываюти ихнюю привычку без предупреждения повышать % за конвертацию сегодня, а уведомлять об это завтра, уже мемы по сети ходяти это только процент банка там еще прочие сервисы в связке свой беруттакже не забывайте что вывести с рвс куда либо вообще - тот же закшварный процент(13,8 на сегодня). если застрянут там деньги сможете без потерь только в магазине покупатьнет там такого курсачерез 2-3 дня происходит списание по актуальному курсу 36+потом всякие дурачки пишут по чатам что банк оказывается пи**расвидите вроде "выгодный" курс по карте - не ведитесь. очевидно что в банках работают сплошные мошенники. через пару дней пересчитают по выгодному для них курсу, если оплата была с дебетки еще и минус по карте получите с конскими процентами за овердрафт. касается как пайпалов так и обнала заграницей