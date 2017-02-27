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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 лип, 2022 14:56
alex10 написав:
Тому здавати не маю наміру ні по 35, ні папісят.
Яка залихвацька самовпененість!
У вас завжди буде робота, відмінне здоров'я і ніяких проблем у житті?
Не кажіть гоп]]]
По курсу, безвідкатний ріст, вже місцями мацаємо набори по 38.
Паніка...Поки що патріотам добрих новин немає, падіння триває.
Сподіваюсь завтра підемо на відкат.
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somilitark
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Додано: Вів 12 лип, 2022 15:06
somilitark написав: alex10 написав:
Тому здавати не маю наміру ні по 35, ні папісят.
Яка залихвацька самовпененість!
У вас завжди буде робота, відмінне здоров'я і ніяких проблем у житті?
Не кажіть гоп]]]
По курсу, безвідкатний ріст, вже місцями мацаємо набори по 38.
Паніка...Поки що патріотам добрих новин немає, падіння триває.
Сподіваюсь завтра підемо на відкат.
якщо ви не купуєте долар, а вкрай активний папіровий патріот, навіщо вам відкат
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Zebra
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Додано: Вів 12 лип, 2022 15:48
Zebra написав: Visky написав:
А ₴ - травневий пік 38 - і трохи відкочується
немає відкату
Є...
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asti
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Додано: Вів 12 лип, 2022 15:57
edvardd написав: edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 37.4/37.9
EUR/UAH 37.55/38.15
USD/UAH 37.60/38.00
EUR/UAH 37.65/38.15
USD/UAH 38.00/38.40
EUR/UAH 38.00/38.50
USD/UAH 37.80/38.10
EUR/UAH 37.91/38.14
Zebra написав: Visky написав:
А ₴ - травневий пік 38 - і трохи відкочується
немає відкату
Є
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edvardd
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Додано: Вів 12 лип, 2022 16:02
откат конечно наданный момент идёт.Но что-то не ставка 25% ни затянутые гайки по всем направлениям по валюте особо не стабилизируют ситуацию. Где 33 где?
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konstantin kirovograd
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Додано: Вів 12 лип, 2022 16:05
и вообще что это на сегодняшний день за офкурс 29 для чего для кого
как в ссср 60 копеек за доллар для тех кто едет в командировку в капстраны
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konstantin kirovograd
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Додано: Вів 12 лип, 2022 16:19
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................12.07.2022..........13.07.2022
дата розрахунку................11.07.2022...........12.07.2022
Євро...................................29,5109................29,3675...-0.49%
Долар США........................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0038 (вчера 1.0088).
Днем евро осторожно пощупал паритет.
Индекс доллара DXY в 15-00 108.21 (вчера 107.81)
Достигнув утром очередного 30-летнего максимума, доллар немного откатился. Совсем немного.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 12 липня 2022 року, до державного бюджету
залучено 9 810 837 001,34 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 28.10.2022 - 107 дней - 9.5% - 30 590 236,22 грн;
- до 11.01.2023 - 182 дня - 10% - 15 183 961,91 грн;
- до 05.07.2023 - 357 дней - 11% - 97 718 343,52 грн;
- до 26.06.2024 - 714 дней - 0% - 0 грн (размещение не состоялось);
- до 13.10.2022 - 92 дня - 3.5% - $140 621 014,80;
- до 29.12.2022 - 169 - дней - 4% - $183 808 550,56;
- до 22.06.2023 - 344 - дня - 4.5% - $6 022 579,74.
За счет валюты аукцион можно признать достаточно успешным.
По валюте удовлетворены все заявки. По гривне снова были заявки с большей доходностью, которые удовлетворены не были. Весомым объем неудовлетворенных заявок был только по трехмесячным.
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Сибарит
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Додано: Вів 12 лип, 2022 16:39
Валютные ставки выросли?
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alfredhaos
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Додано: Вів 12 лип, 2022 16:54
Visky написав:
Сьогодні знакові події: Є на форексі поцілувало паритет через 20 років.
А ₴ - травневий пік 38 - і трохи відкочується
Про парітет долара та євро писав тут давно. І от він настав. І це лише початок.
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Denik
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Додано: Вів 12 лип, 2022 17:04
wtf написав:
потом автор протестировал банк номер 2
и на момент теста все выглядело ок
а что будет через 3 дня как вы купите бакс таким способом можно только гадать
думаете в банках одни дураки сидят протирают штаны а тут умный чел из инета их всех взял о нахлобучил? тут не все так однозначно
У БВР курс 32.18 як мінімум 14 останніх днів. Що буде далі - ніхто не знає, це звичайно ризик, він є і буде завжди.
P.S: На початку минулого місяця можна було по 30.21 долар купувати через форвард банк та сервіс грошових переказів. Без будь-яких донарахувань.
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rationalism2
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