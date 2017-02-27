|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 лип, 2022 17:12
Шо там когда откат до 30 ?
-
Bankua
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 10.07.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 лип, 2022 17:36
Bankua написав:
Шо там когда откат до 30 ?
поки що Національний банк України спростив валютні обмеження для імпорту товарної продукції та збільшив граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями.
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 6788
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1342 раз.
- Подякували: 1356 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Вів 12 лип, 2022 17:43
konstantin kirovograd написав:
Где 33 где?
В апреле...
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2802
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 545 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 лип, 2022 17:45
Bankua написав:
Шо там когда откат до 30 ?
Не знаю, когда до 30, но я сдал в Пивне 1500 по 37,9
и откупил 1000 по 37,6 в ТАСе...//) Подивимось...
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2802
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 545 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 лип, 2022 17:48
А куда в БВР его покупать? им же на счет его полжить? и никак не вывести оттуда?
На сегодня USDT по 36,5 на Бинансе помоему самое адекватное. Кто блин мог подумать что про такой курс скажу "адекватно", но при 38-39 на улице, это уже норм)
-
Shummi
-
-
- Повідомлень: 434
- З нами з: 08.12.14
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: WallNutPen
і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|30862
|32950861
|
|
|1613
|11273971
|
Пон 11 лип, 2022 19:21
BIGor
|
|7972
|22531557
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|