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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9663966496659666
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 17:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Шо там когда откат до 30 ?
Bankua
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 17:36

  Bankua написав:Шо там когда откат до 30 ?

поки що Національний банк України спростив валютні обмеження для імпорту товарної продукції та збільшив граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 17:43

  konstantin kirovograd написав:Где 33 где?
В апреле...
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 17:45

  Bankua написав:Шо там когда откат до 30 ?
Не знаю, когда до 30, но я сдал в Пивне 1500 по 37,9
и откупил 1000 по 37,6 в ТАСе...//) Подивимось...
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 17:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А куда в БВР его покупать? им же на счет его полжить? и никак не вывести оттуда?
На сегодня USDT по 36,5 на Бинансе помоему самое адекватное. Кто блин мог подумать что про такой курс скажу "адекватно", но при 38-39 на улице, это уже норм)
Shummi
 
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