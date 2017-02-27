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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9663966496659666
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 17:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Шо там когда откат до 30 ?
Bankua
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 17:36

  Bankua написав:Шо там когда откат до 30 ?

поки що Національний банк України спростив валютні обмеження для імпорту товарної продукції та збільшив граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 17:43

  konstantin kirovograd написав:Где 33 где?
В апреле...
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 17:45

  Bankua написав:Шо там когда откат до 30 ?
Не знаю, когда до 30, но я сдал в Пивне 1500 по 37,9
и откупил 1000 по 37,6 в ТАСе...//) Подивимось...
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 17:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А куда в БВР его покупать? им же на счет его полжить? и никак не вывести оттуда?
На сегодня USDT по 36,5 на Бинансе помоему самое адекватное. Кто блин мог подумать что про такой курс скажу "адекватно", но при 38-39 на улице, это уже норм)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 19:06

  Успіх написав:
  alex_dvornichenko написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю,на минулому тижні тутешні експерти писали, що готівковий курс дивиться вгору. Але на цьому тижні він навпаки просів. З чим пов'язано?

Минулий тиждень скінчився, треба нові прогнози.

Можна я? :D

Як дадуть нам премію(а я тут дам "свисток" :mrgreen: ) - то курс долара за 1-2-3дні буде 36,ХХ - 37,ХХ :mrgreen:

Почекаємо... :D

Я так розумію премію дали… Затарилися?
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 20:27

  asti написав:Не знаю, когда до 30, но я сдал в Пивне 1500 по 37,9 и откупил 1000 по 37,6 в ТАСе...//) Подивимось...

1500*0.3=450 )))

*Відправлено з Чату
kulishgazmagnat
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 20:35

  kulishgazmagnat написав:
  asti написав:Не знаю, когда до 30, но я сдал в Пивне 1500 по 37,9 и откупил 1000 по 37,6 в ТАСе...//) Подивимось...

1500*0.3=450 )))

*Відправлено з Чату



так откуплено 1000
1000 * 0.3 = 300
:D
а если 300 * 30 = 9000 уже больше минималки выйдет - жить можно
правда нужно закладывать расходы на кеды
:mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 20:36

Люблю свою дружину)))

  Qwerty написав:
  Успіх написав:
  alex_dvornichenko написав:[quotВітаю,на минулому тижні тутешні експерти писали, що готівковий курс дивиться вгору. Але на цьому тижні він навпаки просів. З чим пов'язано?

Минулий тиждень скінчився, треба нові прогнози.

Можна я? :D

Як дадуть нам премію(а я тут дам "свисток" :mrgreen: ) - то курс долара за 1-2-3дні буде 36,ХХ - 37,ХХ :mrgreen:

Почекаємо... :D

Я так розумію премію дали… Затарилися?[/quote]
=======

Моя дружина конвертувала попередню МОЮ зарплату+премію частинками/порціями по 500юсд - пА 35,60... пА 35,50... пА35,40 і пА 35,38... - загалом купила 3500 долярчиків.

А, на моменті, ще навіть, мені зарплати (14К) не дали, - хоч моєму братові дали її ще 5го числа!

Але, в будь-якому випадку - я почекаю з затарюванням.... як мінімум, до серпня...

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :D
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 21:18

  kulishgazmagnat написав:
  asti написав:Не знаю, когда до 30, но я сдал в Пивне 1500 по 37,9 и откупил 1000 по 37,6 в ТАСе...//) Подивимось...
1500*0.3=450 )))
По крупному не играю, мне кажется, что рост себя ещё не исчерпал - завтра можем продолжить после паузы//)
asti
 
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