|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 лип, 2022 17:12
Шо там когда откат до 30 ?
-
Bankua
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 10.07.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 лип, 2022 17:36
Bankua написав:
Шо там когда откат до 30 ?
поки що Національний банк України спростив валютні обмеження для імпорту товарної продукції та збільшив граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями.
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 6788
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1343 раз.
- Подякували: 1356 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Вів 12 лип, 2022 17:43
konstantin kirovograd написав:
Где 33 где?
В апреле...
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2803
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 546 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 лип, 2022 17:45
Bankua написав:
Шо там когда откат до 30 ?
Не знаю, когда до 30, но я сдал в Пивне 1500 по 37,9
и откупил 1000 по 37,6 в ТАСе...//) Подивимось...
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2803
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 546 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 лип, 2022 17:48
А куда в БВР его покупать? им же на счет его полжить? и никак не вывести оттуда?
На сегодня USDT по 36,5 на Бинансе помоему самое адекватное. Кто блин мог подумать что про такой курс скажу "адекватно", но при 38-39 на улице, это уже норм)
-
Shummi
-
-
- Повідомлень: 434
- З нами з: 08.12.14
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 лип, 2022 19:06
Успіх написав: alex_dvornichenko написав: _PORT_UA написав:
Вітаю,на минулому тижні тутешні експерти писали, що готівковий курс дивиться вгору. Але на цьому тижні він навпаки просів. З чим пов'язано?
Минулий тиждень скінчився, треба нові прогнози.
Можна я?
Як дадуть нам премію(а я тут дам "свисток"
) - то курс долара за 1-2-3дні буде 36,ХХ - 37,ХХ
Почекаємо...
Я так розумію премію дали… Затарилися?
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 2687
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 342 раз.
- Подякували: 656 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 лип, 2022 20:27
asti написав:
Не знаю, когда до 30, но я сдал в Пивне 1500 по 37,9 и откупил 1000 по 37,6 в ТАСе...//) Подивимось...
1500*0.3=450 )))*Відправлено з Чату
-
kulishgazmagnat
-
-
- Повідомлень: 56
- З нами з: 03.08.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 лип, 2022 20:35
kulishgazmagnat написав: asti написав:
Не знаю, когда до 30, но я сдал в Пивне 1500 по 37,9 и откупил 1000 по 37,6 в ТАСе...//) Подивимось...
1500*0.3=450 )))*Відправлено з Чату
так откуплено 1000
1000 * 0.3 = 300
а если 300 * 30 = 9000 уже больше минималки выйдет - жить можно
правда нужно закладывать расходы на кеды
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 3546
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1728 раз.
- Подякували: 1579 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 12 лип, 2022 20:36
Qwerty написав: Успіх написав: alex_dvornichenko написав:
[quotВітаю,на минулому тижні тутешні експерти писали, що готівковий курс дивиться вгору. Але на цьому тижні він навпаки просів. З чим пов'язано?
Минулий тиждень скінчився, треба нові прогнози.
Можна я?
Як дадуть нам премію(а я тут дам "свисток"
) - то курс долара за 1-2-3дні буде 36,ХХ - 37,ХХ
Почекаємо...
Я так розумію премію дали… Затарилися?[/quote]
=======
Моя дружина конвертувала попередню МОЮ зарплату+премію частинками/порціями по 500юсд - пА 35,60... пА 35,50... пА35,40 і пА 35,38... - загалом купила 3500 долярчиків.
А, на моменті, ще навіть, мені зарплати (14К) не дали, - хоч моєму братові дали її ще 5го числа!
Але, в будь-якому випадку - я почекаю з затарюванням.... як мінімум, до серпня...
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3543
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 470 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
Додано: Вів 12 лип, 2022 21:18
kulishgazmagnat написав: asti написав:
Не знаю, когда до 30, но я сдал в Пивне 1500 по 37,9 и откупил 1000 по 37,6 в ТАСе...//) Подивимось...
1500*0.3=450 )))
По крупному не играю, мне кажется, что рост себя ещё не исчерпал - завтра можем продолжить после паузы//)
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2803
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 546 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|30862
|32951401
|
|
|1613
|11274187
|
Пон 11 лип, 2022 19:21
BIGor
|
|7972
|22531593
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|