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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 лип, 2022 06:54
1.7 рубля за гривню! А колись був курс 4 руб/грн. Допанувалися в ріднім краю. Треба буде значну частину гривні переводити у валюту. Тут сам народ не дасть зробити гривню стабільною. З вовками жити - по вовчому вити.
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Mirax
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Додано: Сер 13 лип, 2022 07:00
Mirax написав:
1.7 рубля за гривню! А колись був курс 4 руб/грн. Допанувалися в ріднім краю. Треба буде значну частину гривні переводити у валюту. Тут сам народ не дасть зробити гривню стабільною. З вовками жити - по вовчому вити.
даже Баксик так делает, в американскую
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Мизантрóп
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Додано: Сер 13 лип, 2022 07:51
Мизантрóп написав:даже Баксик так делает, в американскую
На те він і Баксик
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Zochan
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Додано: Сер 13 лип, 2022 07:58
Mirax написав:
1.7 рубля за гривню! А колись був курс 4 руб/грн. Допанувалися в ріднім краю. Треба буде значну частину гривні переводити у валюту.
Тут сам народ не дасть зробити гривню стабільною. З вовками жити - по вовчому вити.
вроде давно на форуме, а вывод только сейчас делаете
37.00-37.20/37.50-37.70
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odessit2007
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Додано: Сер 13 лип, 2022 08:03
Mirax написав:
1.7 рубля за гривню! А колись був курс 4 руб/грн. Допанувалися в ріднім краю. Треба буде значну частину гривні переводити у валюту. Тут сам народ не дасть зробити гривню стабільною. З вовками жити - по вовчому вити.
Ну так с Витьки Енакиевского и его камазов с баблом и почалося
А при Виктор Андреиче и 18 наших копеек деревянный стоил(4.65-25)
Голосовать надо было головой а не жопой
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Додано: Сер 13 лип, 2022 08:34
Zochan написав:
Мизантрóп написав:даже Баксик так делает, в американскую
На те він і Баксик
Зате, ми тепер ЧІТКО знаємо, що військові виплати НЕ впливають(чи не дуже впливають) на курс долярчика))
До речі - мені ще зарплата не прийшла(хоч мій брат отримав її ще 5го числа)
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