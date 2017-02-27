RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9664966596669667
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 06:54

1.7 рубля за гривню! А колись був курс 4 руб/грн. Допанувалися в ріднім краю. Треба буде значну частину гривні переводити у валюту. Тут сам народ не дасть зробити гривню стабільною. З вовками жити - по вовчому вити.
Mirax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6801
З нами з: 04.06.09
Подякував: 872 раз.
Подякували: 872 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 07:00

  Mirax написав:1.7 рубля за гривню! А колись був курс 4 руб/грн. Допанувалися в ріднім краю. Треба буде значну частину гривні переводити у валюту. Тут сам народ не дасть зробити гривню стабільною. З вовками жити - по вовчому вити.

даже Баксик так делает, в американскую
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6789
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1343 раз.
Подякували: 1356 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 07:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мизантрóп написав:даже Баксик так делает, в американскую

На те він і Баксик :)
Zochan
 
Повідомлень: 543
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 07:58

  Mirax написав:1.7 рубля за гривню! А колись був курс 4 руб/грн. Допанувалися в ріднім краю. Треба буде значну частину гривні переводити у валюту. Тут сам народ не дасть зробити гривню стабільною. З вовками жити - по вовчому вити.

вроде давно на форуме, а вывод только сейчас делаете

37.00-37.20/37.50-37.70
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11528
З нами з: 19.05.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 4529 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 08:03

  Mirax написав:1.7 рубля за гривню! А колись був курс 4 руб/грн. Допанувалися в ріднім краю. Треба буде значну частину гривні переводити у валюту. Тут сам народ не дасть зробити гривню стабільною. З вовками жити - по вовчому вити.

Ну так с Витьки Енакиевского и его камазов с баблом и почалося
А при Виктор Андреиче и 18 наших копеек деревянный стоил(4.65-25)
Голосовать надо было головой а не жопой
барабашов
 
Повідомлень: 2375
З нами з: 16.06.15
Подякував: 228 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 08:34

Все буде добре!©

  Zochan написав:
Мизантрóп написав:даже Баксик так делает, в американскую

На те він і Баксик :)

Зате, ми тепер ЧІТКО знаємо, що військові виплати НЕ впливають(чи не дуже впливають) на курс долярчика))

До речі - мені ще зарплата не прийшла(хоч мій брат отримав її ще 5го числа)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3545
З нами з: 18.03.21
Подякував: 135 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
3
3
1
  #<1 ... 9664966596669667
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ol_zy, prilepskiy і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3085, 3086, 3087
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30862 32952136
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лип, 2022 13:16
IMPRINTER
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 160, 161, 162
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1613 11274511
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 лип, 2022 19:21
BIGor
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22531665
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3632)
13.07.2022 10:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.